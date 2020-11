En Guamúchil los ciudadanos no creen en los descuentos del Buen Fin

Guamúchil, Sinaloa.- Se acerca el Buen Fin y con ello todos los espectaculares que utilizan para atraer la atención de los clientes. La mayoría de la ciudadanía de Guamúchil no cree en los grandes descuentos que hacen las tiendas comerciales, un 80 por ciento de la población ha alzado la voz en no creer en el Buen Fin, debido a que utilizan mercadotecnia para hacer creer que los descuentos son reales.

La señora Imelda Montoya, de la ciudad de Guamúchil, mencionó que para ella el 100 por ciento de todo lo relacionado con el Buen Fin es puro fraude, ya que le ha tocado asistir a las tiendas comerciales unos días anteriores y se percató cómo en algunos departamentos elevan los precios para cuando llegue la semana de los descuentos poder bajar al precio normal y los consumidores lo vean como una gran oferta, dejando en claro no creer en esto.

La gente debe tener mucho cuidado con esto, y desde mi punto de vista esto es pura mentira, yo por eso no creo en nada que tenga qué ver con el Buen Fin.”

Por otro lado, Rosa Gaxiola de igual manera externó desconfiar del Buen Fin. “Yo, la verdad, antes caía y me gastaba los pocos ahorros que tenía, pero me puse a ver y me di cuenta que no es más que puro robo esto para que nosotros compremos las cosas a supuestos bajos precios, mientras que las tiendas ganan a costa de nuestro poco dinero”, señaló.

Mientras tanto, Luisa López Pérez externa que el objetivo principal del Buen Fin es reactivar la economía pero no se ponen a pensar que este año para todo la economía se vio afectada por todo lo que está pasando. “Es mejor quedarnos en casa con el poco dinero que tenemos, en vez de ir a gastar en algo que tiene un supuesto descuento”, indicó la señora Luisa López Pérez.

No obstante, sin duda alguna la mayoría de la ciudadanía alvaradense dice no creer en estos descuestos, ya que se han percatado que solamente son campañas publicitarias para atrapar.

En una visita por algunas tiendas se pudo constatar que varios locales ya empiezan a poner sus descuentos para que la gente que pase se dé cuenta de ello y le dé por entrar y poder obtener distintos artículos a bajos precios, y así ellos tengan más venta que otros locales. Sin duda alguna, pese a que los empresarios buscan de alguna manera reactivar su economía, muchas personas ya no caen y dicen con toda sinceridad no creer y mucho menos no caer en estas acciones como años anteriores lo venían haciendo.