En Guamúchil piden que choferes de transporte cumplan con medias de sanidad

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de la contingencia sanitaria que ha ocasionado el COVID-19 y de que en el estado el semáforo se encuentra en color rojo por el incremento en el número de casos positivos, la Delegación de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado implementó medidas en busca de prevenir contagios en las unidades del transporte público, mismas que al parecer no todos están cumpliendo al pie de la letra y eso lo han manifestado algunos usuarios en Guamúchil.

En un recorrido por algunas paradas de camiones del sector Centro, en Guamúchil, en un lapso de una hora aproximadamente al mediodía, se pudo observar que de nueve unidades que pasaron, tres de ellas Sprinter, cuatro de los conductores no portaban el cubrebocas.

Cabe mencionar que las rutas que se estuvieron checando son de La Gloria-Mautos, Prado Bonito, Valle Bonito, Insurgentes y Solidaridad de la ciudad de Guamúchil.

Al respecto, algunos usuarios del transporte público señalaron que al ver un caso así en una unidad, lo que generan es temor entre los pasajeros e inseguridad al subirse, pero pocas veces se le dice algo al chofer al respecto para que reaccione y acate las medidas de sanidad ante la contingencia.

Milagros Lara, empleada y usuaria del transporte público, comentó que estaría bien que todos los choferes tomaran sus precauciones, pues con esto le darían más confianza a las personas al momento de abordar las unidades; además, señaló que de los camiones en los que le ha tocado subirse no todos los choferes usaban cubrebocas, “se puede decir que de cinco, uno no lo usaba”, comentó.

Pos su parte, la señora Carmen Salazar, ama de casa, expresó que cada quien tiene sus derechos y se tienen que respetar, por lo que considera que sería bueno que los choferes se protejan con todo lo necesario para evitar contagios durante la pandemia de coronavirus.

“Sí me da miedo subir sin cubrebocas al camión, pero yo me tapo la boca con la blusa y así llegó hasta donde voy, no me le arrimo a la gente, sí me ha tocado ir con choferes que no llevan cubrebocas o pasajeros que se suben sin él pero no me he dado cuenta que les digan algo por eso”, dijo.

Asimismo, la mayoría considera que está mal que no se guarden las medidas de higiene necesarias en el transporte público, y eso lo comentó el ama de casa, Janeth Salazar Camacho, quien dijo que ese tipo de acciones están mal y por precaución el conductor de cada camión debe portar su cubrebocas porque a veces no se sabe si ellos pueden estar enfermos, “de perdida que te sirva para algo, para no enfermar y no enfermarte”.

Daniela Inzunza, empleada, expresó que con este tipo de acciones la gente no está procurando el bienestar de sí mismo ni del resto de las personas, lo cual da un aspecto de inseguridad al momento de subir a un camión. Comentó que no le ha tocado subir con un chofer así, pero sí le daría inseguridad. Finalmente, Teresita de Jesús Vega Zavala, empleada, manifestó que los choferes se tienen que cuidar al igual que todos y el uso del cubrebocas para abordar las unidades sería una buena medida porque así toda la gente se cuidaría al parejo con esta simple medida.

