En Guamúchil prefieren evitar hospitales por miedo al contagio de Covid

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que ya han pasado varios meses desde que la pandemia del Covid-19 dio inicio, muchos ciudadanos prefieren hacerse diversos estudios de manera particular, esto es por el hecho de que temen contagiarse de coronavirus en los hospitales de la ciudad de Guamúchil.

Afuera de las instalaciones de algunos laboratorios se puede observar una gran cantidad de personas que esperan su turno desde antes de las 6 de la mañana. Cabe destacar que las personas dejan de acudir hasta las 10:00 horas del día, y esto se debe a que los estudios se deben hacer sin haber desayunado.

Gladis Marlene Angulo Soto informó que ella madrugó para ser de las primeras en ser atendidas, además dijo que pese a estar afiliada a un seguro médico, consideró más viable la idea de acudir con un médico particular; asimismo, se hizo los estudios de glucosa en un laboratorio privado por el temor de ser contagiada debido a que en los hospitales es donde atienden a los pacientes que contraen el virus.

“Prefiero pagar en estos momentos los estudios médicos que necesito, que ir a un hospital y contraer el virus, porque aquí, aunque nos cueste, es mucho menos la aglomeración de personas de lo que pudiera haber en un hospital”, finalizó.

Por su parte, la señora Ana María López Hernández informó que prefiere ir a un lugar donde la atiendan rápidamente, ya que tiene algunos meses que no asiste al hospital que le corresponde.

Informó que los estudios que se realizó fue para saber su situación actual de la tiroides. “La verdad, sale mejor pagar porque el estudio de sangre me salió en 200 pesos y con menos riesgo de que ese virus que anda me pegue. Si voy a un hospital puede que no me cobren, pero el tiempo de espera es demasiado y más para que entreguen los resultados.”

Por último, el señor Víctor Valenzuela Higuera expresó que él no está seguro de haber sido víctima de esta enfermedad, por lo que le recomendaron que se hiciera un examen para poder comprobarlo.