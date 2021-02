En Guamúchil sigue viva la panadería tradicional al horno

Guamúchil, Sinaloa.- Quedan muy pocos lugares en el estado de Sinaloa donde se elabora el pan tradicional al horno y uno de ellos se encuentra en el municipio de Salvador Alvarado.

En una de las colonias de la periferia en Guamúchil, en la Cuesta de la Higuera, se encuentra una empresa familiar fundada desde hace 12 años, que conserva la elaboración artesanal del pan de trigo y harina, y del enorme horno instalado a unos metros del acceso principal salen cientos de panes cada día.

El propietario, Eduardo Valdés Sánchez, explicó que la producción por día es de 160 kilos de harina y de trigo para elaborar una gran variedad de panes, coricos, empanadas, bizcotelas y la novedad llamada pan pizza.

Es por eso que la jornada es muy ardua e inicia de madrugada, desde las 04:20 horas en el cuarto de producción del domicilio particular para traerlo al punto de venta a las 10:00 horas.

Ya en el punto de venta, donde se encuentra un enorme horno, se prende la leña a las 11:00 horas y en punto del mediodía ya se puede oler el delicioso pan al horno.

El primer paso de la preparación del delicioso pan tradicional es la preparación de la harina, ya popularmente se conoce como amasado. Posteriormente se procede a darle forma a las diferentes variedades de pan y se deja reposar en carteras al sol.

Cuando la masa está en su punto es momento de hornear. No pasará mucho tiempo para que cada una de las piezas esté lista para sacarse del enorme horno de barro y entregarse a los clientes que ya esperan probar el pan calientito.

Las variedades de pan que se elaboran son rellenos o naturales, ya sea de harina, trigo y de garbanzo, pero son los panes rellenos los más buscados: de calabaza, piloncillo, cajeta, queso Philadelphia y en su estilo más moderno, con queso, jamón y chile. Otra de las variedades son los deliciosos coricos y las empanadas.

Pero aquí la clave para mantenerse en el gusto del cliente con la receta tradicional no ha sido suficiente con la mano de un buen panadero, sino el secreto de las etapas del proceso de producción. “Es utilizar materia prima de buena calidad y mayor cuidado en la elaboración de cada una de las etapas”, expresó el propietario.

Curiosamente el emprendedor Valdés Sánchez no empezó el negocio para mantenerse ocupado. Al iniciar los comentarios no eran muy alentadores. Le decían que “de pan ya no se vive”, “pero la vida nos demostró que no era así, nos ha ido muy bien”, relató.

