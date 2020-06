En Guamúchil siguen las quejas por el alto precio de la luz

Guamúchil, Sinaloa.- Durante el periodo de aislamiento por el COVID-19, en distintos sectores de la ciudad de Guamúchil se han escuchado inconformidades respecto al elevado cobro en el servicio de energía eléctrica, lo cual también ha ocurrido en la colonia Cuesta de la Higuera, donde también vieron un incremento en el recibo de agua potable.

La señora María Ramona Armenta, vecina del sector, comenta que el recibo del agua llegó un poco alto en comparación con los meses anteriores, mientras que lo mismo ocurrió con el recibo de la luz.

La señora comenta que llegaron recibos de 3 mil a 4 mil pesos, cantidades mucho más altas que lo que había llegado comúnmente. “Pensamos que es porque tenemos algunos aparatos, pero no, es muy alto lo que ha llegado”.

Otro tema que comentan en la Cuesta de la Higuera, es la necesidad que hay entre algunos de los vecinos, motivo por el que ya en dos ocasiones se ha realizado entrega de despensas en el sitio, pero aún así no es suficiente porque hay personas que realmente las necesitan y no han sido beneficiadas, mientras que hay quienes no tienen necesidad y hasta dos o tres despensas les entregaban, situación de la que muchos vecinos se dieron cuenta, según comentan.

Finalmente, en el tema de los servicios públicos dicen estar bien, pues la recolección de basura no les falla cada tercer día y el año pasado tuvieron obras de pavimentación en algunas calles, lo que acabó con la problemática del polvo en algunas zonas.

Por otra parte, el alumbrado se encuentra funcionando muy bien y recientemente fue rehabilitado, ya que había presentado una falla debido a un corto, comenta la señora Ramona, pero al final quitaron una luminaria, lo cual no afectó tanto pues el resto del alumbrado funciona muy bien y no están en penumbras durante la noche.

