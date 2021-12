En Guamúchil temen mandar a sus hijos a clases después del periodo vacacional

Guamúchil, Sinaloa.- Una noticia que ha vuelto a poner a los padres de familia bajo temor, fue el contagio por Covid-19 de una menor de la escuela primaria Justo Sierra, de la colonia de San Pedro, de la ciudad de Guamúchil, pues con ello dicen temer mandar a sus hijos a los planteles después del periodo vacacional. En voz propia de la madre de familia Daniela Valenzuela, dijo que el contagio de la estudiante puede volverse a presentar de nueva cuenta en otro alumno y no nada más en ese plantel, sino en los demás, lo que la mantiene con temor. “No hace ni mucho que salió contagiada una maestra, ahora esa niña, a mí eso la verdad no me agrada y la pienso en mandar a mis hijos, porque son dos, y sí tengo miedo, no me gustaría que pasaran por eso”, expresó.

Comentó que pese a que ya salieron de vacaciones, eso no le asegura que cuando vuelvan a su educación más personas resulten en las mismas condiciones, además, no hacérselos saber para el cuidado de ellos es una pésima decisión. “Cree uno que gracias a que por un tiempo está con calma la situación no volverá a pasar, pero no, lo que deben hacer las autoridades es dar a conocer cuando se presentan en los planteles para tomar las medidas pertinentes y así evitar que más niños o maestros resulten afectados”, resaltó.

Sin embargo, este tipo de decisiones que omiten hacerse públicas provocan más la afectación que el beneficio. La señora Daniela manifiesta estar segura de que si todas las madres de familia de diversos planteles educativos supieran realmente qué está pasando internamente en las escuelas, no mandarían a sus hijos, mucho menos los expondrían.

Por otro lado, Beatriz Sánchez comenta estar segura que ella no mandará a sus hijos al regresar de las vacaciones de invierno hasta estar segura que los compañeros y maestros no vayan enfermos, pues estando en clase ya salieron contagiados. “Solo de imaginar que los niños tendrán contacto con sus familiares y no se sabe si están enfermos y que tal si son asintomáticos, yo y mi familia nos la pasamos encerrados cuidándonos, porque le tenemos miedo a esta enfermedad”. Gregoria Valdez añadió que si no fuera una madre allegada del niño que se enfermó, no lo hubiera externado, nadie se hubiera dado por enterado, y así es como se sabrá si se deben tomar más precauciones.