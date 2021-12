En La Reforma, Angostura pasan semanas sin la recolección de basura

Angostura, Sinaloa.- El desespero y el enojo es lo que impera en los vecinos del campo pesquero La Reforma, Angostura, puesto a que la basura es uno de los principales servicios públicos que debe ser atendido, sin embargo, en dicha comunidad se sufre por ello, lo que ha causado grave dolor de cabeza. La inconformidad se hace notar, ya que de acuerdo a los vecinos, los desechos duran el mes completo fuera de sus hogares debido a que el camión recolector de basura no pasa, provocando los perros la desparramen.

La necesidad de contar con un camión se hace cada día más indispensable, y en voz de los mismos habitantes, solo se encarga de pasar un camión recolector de Gato de Lara, mismo que se dice no ser suficiente para cubrir todo el campo pesquero debido a que es muy grande. “Hace un mes no pasaba la basura, y se junta. Es un pleito con los perros, porque buscan qué comer y la tiran, y nosotros nos encargamos de juntarla, y así todos los días es la misma historia”, fueron las palabras del señor José Torres.

Asimismo, expuso que hasta dos meses es lo que el camión recolector de basura ha tardado en pasar, lo que ha ocasionado que muchas personas en sus mismos carros la junten y la desechen al basurón. Reconoció que solamente un camión no da abasto, por lo que es importante se cuente con los dos al servicio de la gente, para que ya no esté pasando esta problemática, que no solo causa afectación a los mismos habitantes, sino al medio ambiente. “Es muy incómodo, por los malos olores, y todos los días se tiene que estar juntando la basura, por los perros”, mencionó molesto el poblador.

Leer más: Se espera frío en Sinaloa: a partir de hoy habrá otro ligero descenso en las temperaturas

Por su parte, la habitante Edelmira Rocha de igual manera muy inconforme hizo saber que en la colonia Doctores se cuenta con más de ocho días que este servicio público no se les hace llegar y el cual lo están esperando con ansias. “Un solo camión no da abasto, para otras partes ya fue, pero para acá no ha llegado”, dijo. Para finalizar, la señora comentó que el camión recolector de basura ya ha sido solicitado en varias ocasiones y hasta la fecha no se les ha dado respuesta alguna.