En Laguna de Palos Blancos, Salvador Alvarado exigen bomba de agua nueva

Guamúchil, Sinaloa.- Por una crítica y molesta situación están pasando en estos momentos los habitantes de la comunidad Laguna de Palos Blancos, Salvador Alvarado, pues desde ya hace más de 15 días que sus pobladores no cuentan con el servicio de agua potable porque la bomba no está funcionando debido a que se desflechó y con ello no podrá seguir operando definitivamente, pues a decir del comisario Miguel Inzunza Aguirre, las autoridades no han mostrado interés por brindarles alguna solución, pese a que es de gran importancia este vital líquido para cubrir cada una de sus necesidades y más ante la actual pandemia, que se requiere aún más para el cuidado de la salud.

Al respecto manifestó que desde que se empezó a presentar la escasez de agua dieron aviso ante la sindicatura y con ello al Ayuntamiento de Salvador Alvarado para que fueran escuchados y atendidos lo antes posible, sin embargo, las cosas no han sido así. “Nunca vinieron a checar la bomba, nosotros a como pudimos tuvimos que sacarla para llevarla al taller, en donde me dijeron que la bomba definitivamente no sirve”, explicó el comisario.

El comisario de Laguna de Palos Blancos comentó que los vecinos le han externado lo lamentable que es no contar con el apoyo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), ya que urgentemente requieren la instalación de una nueva, lo cual tiene un costo de 10 mil pesos, y los ciudadanos no cuentan con el recurso necesario para ello, por lo que necesitan ser tomados en cuenta.

Miguel Inzunza Aguirre explicó que la manera en que han cubierto poco a poco sus necesidades es acarreando cubetas de agua del canal Humaya. “A como podemos acarreamos agua, la pipa de la Japasa ha venido solamente como dos veces”, señaló.

No obstante, el comisario de Lagunas de Palos Blancos no solo externó el problema del vital líquido, sino también que en una granja de puercos se descargan los desechos al canal Humaya, de donde se están abasteciendo del agua actualmente, generando principalmente problemas para su salud, y aún más, problemas para todos los habitantes.

Para finalizar Miguel Inzunza Aguirre realizó un llamado a las autoridades correspondientes a que sean escuchados para que pronto se les resuelva el problema de la bomba, que es una necesidad grande y primordial para todos los habitantes que requieren que sea instalada de urgencia, ya que el vital líquido nunca puede faltar ante cualquier circunstancia.