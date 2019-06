En Las Tunas, hay disputa por un aula de kínder

Angostura, Sinaloa.- En la comunidad Las Tunas, Angostura se desata la polémica y disputa por el cuarto donde antes se impartían clases de preescolar, pues los habitantes, especialmente los adultos mayores, le exigen a las autoridades municipales la donación de dicho lugar para instalar ahí su casa de día, pero resulta que este espacio ya está siendo utilizado como hogar particular, pues en su momento así lo dictaminó el exalcalde y actual diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela.

Ante los detalles que se están presentando y la petición de varias personas de Las Tunas, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya tomó cartas en el asunto y afirma que en la próxima sesión de Cabildo dará una respuesta, ya que lo que está pasando es por algo que en su momento se dio de buena fe y voluntad, al otorgarle esta aula a una familia para que la utilizara como casa.

“La sociedad está reclamando un bien propiedad del Ayuntamiento para abrir una casa de día y están en su derecho, por tal motivo nosotros ya le hemos solicitado en reiteradas ocasiones a José Manuel Valenzuela, ya que él es parte fundamental de esto, pues fue en su Cabildo y hay un acta con sus funcionarios y regidores donde se comprometieron a cambiar de lugar a esta familia y no se hizo.

Nuestro gobierno está buscando la manera de no afectar a nadie, pues considero que estas personas no tienen un techo dónde vivir, por eso le solicitamos al diputado Valenzuela que apoyó en esto, y nosotros, en las próximas viviendas que hagamos, poder buscarles la manera de hacerles un hogar, pero resulta que nos enteramos que a estas personas ya se les dio una casa para que se salieran del aula del kínder y pues no están en ella, quién sabe por qué razón.

Éste es un problema en el que hemos caído muchos ciudadanos, en el estar cómodos, y además se impusieron en que les dan las cosas sin sentirse responsables, y sin duda alguna esto tiene que cambiar, tiene que haber orden y se deben de hacer las cosas como se debe”, afirma la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez.