En Mocorito el ecocidio es un problema muy añejo

Mocorito, Sinaloa.- El gran problema de tala de árboles que se ha venido registrando desde hace tiempo en el Parque Alameda, de Mocorito, ha estado inquietando a las autoridades locales.

Orlando Vega, director de Ecología, expresó que este problema no surgió recientemente, sino que ya tiene años y no se ha podido resolver; además mencionó el caso más reciente, que ha sido el huanacaxtle en El Palmar de los Leal, del cual se llevaron la madera y hasta la fecha no se tiene el conocimiento de quién hizo esta acción, debido a que la misma ciudadanía protege a quien se llevó la madera.

Si no denuncian y nosotros no sorprendemos a alguien in fraganti, difícilmente podremos hacer algo”.

Además mencionó que en el Parque Alameda también existe este problema y que en algunas ocasiones los habitantes se llevan la madera de los árboles que están caídos.

El funcionario invitó a los ciudadanos a que denuncien cuando sean testigos de un acto de este tipo, debido a que es considerado como un delito. Por otro lado, comentó que quienes están cercando parte de la reserva protegida se han adjudicado concesiones de los terrenos, los cuales les compete al orden federal.

