En Mocorito exhortan a heredar bienes y no problemas

Mocorito, Sinaloa.- Cada año durante septiembre se lleva a cabo el programa del mes del testamento, buscando en todo momento dar seguridad y certidumbre del patrimonio familiar, en donde el DIF de Mocorito y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF lo ponen en marcha, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que desde el día 1 del presente mes se dio inicio a aplicar este beneficio, con el objetivo de heredar bienes y no dejar problemas a sus seres queridos.

Jonathan Abraham Martínez Ayala, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Mocorito, informó que el mes del testamento se aplicará hasta diciembre con un descuento del 50 por ciento, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a que hagan su testamento, ya que es importante que tengan seguro sus bienes y a quiénes se los van a dejar.

“Estamos en las oficinas del DIF de 08:00 a 15:00 horas atendiendo a la población con sus medidas pertinentes, acatando las medidas de la Secretaría de Salud en beneficio de las personas que acuden”, señaló.

Explicó que el testamento es el asegurar los bienes con los que cuentan ciertas personas para que no queden sin ser heredados, por lo que es importante tener el testamento para asegurar dicho trámite y no sea tardado en hacerlo si no se cuenta con el testamento.

Asimismo, comentó que la gente afortunadamente sí es consciente de la importancia de realizar este acto jurídico, “tenemos una buena reacción de la gente, al estar interesada en hacer sus testamentos”, citó.

Por otro lado, señaló que dejar la cesión por escrito es una de las maneras de evitar problemas, debido a que es un resguardo seguro para las personas que quieren hacer su testamento.

Martínez Ayala enunció que el año pasado alrededor de 50 personas acudieron a hacer el trámite, ya que este programa es en beneficio de todas las personas que no tienen la solvencia económica suficiente. Por otro lado, resaltó que desde los 18 años en adelante pueden acudir a la Procuraduría a realizar este importante documento.