En Mocorito hay un alto número de morosidad

Mocorito, Sinaloa.- Alrededor del 55 por ciento es el índice de morosidad en el municipio de Mocorito y a pesar de eso no pueden limitar el servicio debido a la pandemia. Héctor Prado, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, expresó que esta situación los tiene con mucha incertidumbre de qué es lo que pasará con la junta debido a la gran deuda que los habitantes tienen con ella.

Resaltó que este año no hubo estiaje y que no se requirió del servicio de pipas de Conagua, pero seguirán con la estrategia de tandeo porque las personas en ocasiones no valoran y no cuidan el vital líquido, aseguró el gerente de la junta.

Por otro lado, indicó que en la sindicatura de Cerro Agudo se dañó un pozo y tardaron días en repararlo, por lo cual los habitantes se molestaron y comenzaron a quejarse de que no tenían el servicio.

Resaltó que la mayoría del municipio se encuentra en buenas condiciones y que casi todos tienen agua a excepción de la comunidad de La Noria en donde se les está dando el servicio mediante pipas en lo que llega la bomba.