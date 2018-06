En Mocorito, pozos de agua empiezan a recuperar su nivel

Mocorito, Sinaloa.- Gracias a las lluvias que dejó el paso del huracán “Bud” por la región del Évora, varias comunidades del Pueblo Mágico de Mocorito, que sufren el problema de sequía, tienen un gran aliciente, pues los niveles de agua de los pozos se mantienen y seguramente en los próximos días irán a la alza.

Fernando Nájar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, resalta que las lluvias fueron leves pero muy importantes al ayudar en gran medida a los arrastres del vital líquido que tiene el río, pero no fueron suficientes para acabar con la sequía, pues para ello se ocupan dos o tres más fuertes precipitaciones.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“Mediaticamente estas lluvias no ayudaron en un ahorro del 30 o 40 por ciento de agua, es decir, la gente no la desperdicia regando banquetas, árboles y otras cosas y esto nos permite tener una mejor solvencia en el abasto del vital líquido para la ciudadanía.

En lo real, el fenómeno natural en cierta manera nos vino a beneficiar un poco, ya que los pozos no registraron un incremento en el volumen de agua captada pero sí mantuvieron su nivel.

Le hemos dado un puntual seguimiento a los arrastres del río y nos hemos dado cuenta de que en varias partes ya hay escurrimientos y en algunos arroyos el agua empieza a correr, muy poco pero ahí va, en otras partes queda encharcada.

Reconocemos que antes de que llegaran estas lluvias los niveles de agua en los pozos iban a la baja, hoy la realidad es otra, pues ya se empiezan a sostener los remanentes. Ahora falta ver cuando volverá a llover, pues el problema de la sequía no se ha acabado en las comunidades de Mocorito”, argumenta Fernando Nájar.