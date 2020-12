En Mocorito reconocen que les quedaron a deber a los comerciantes

Mocorito, Sinaloa.- Lamentablemente este 2020 fue muy complicado para todos los sectores productivos, pero en especial para los comerciantes organizados del Pueblo Mágico de Mocorito, ya que no tuvieron algún tipo de apoyo, afirma la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

Lily López López reconoce que le quedaron a deber a los comerciantes organizados puesto de elaboraron muchos proyectos de apoyos para diferente tipo de equipamiento y los metieron ante el Gobierno del Estado, pero ninguno aterrizó.

“Haciendo un balance de lo que fue el año, sinceramente nos quedamos muy cortos en los apoyos brindados al comercio de Mocorito, buscamos por diferentes medios que aterrizaran pero no lo logramos”, la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

La funcionaria explicó que con la llegada de la pandemia se complicaron mucho más las cosas ya que los recursos no fluyeron como deseaban y fue prácticamente imposible brindarle los apoyos que requerían los comerciantes, razón por la cual, solamente se les capacitó en la promoción de sus productos y artículos en las plataformas digitales.

“Hubiéramos querido haber dado más pero no se pudo, los comerciantes lo que más requerían era el apoyo de equipamiento para crecer en infraestructura y producción e hicimos todo lo correspondiente para que les llegara para este año no se pudo, no llegó ninguno de estos beneficios, se nos escapó de las manos pero no quitamos el dedo del renglón, seguimos trabajando duro, con gestiones y todo lo que implica, para que en el 2021 nos vaya mucho mejor, los apoyos lleguen y sacar adelante todos los pendientes que se tienen”, añadió Lily López.

Asimismo, declaró que tienen mucha fe que todo esto va a cambiar y se verá un aliciente mejor en la economía del municipio de Mocorito.

“El Gobierno de Sinaloa habla de que se han dispersado tanto en apoyos, pero esto es a nivel Estado y si lo aterrizamos a Mocorito aquí ha sido muy mínimo lo dado”, comenta Lily López, directora de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento.