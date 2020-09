En Mocorito se vende una extraordinaria nieve de garrafa para mitigar el calor

Mocorito, Sinaloa.- No cabe duda que el municipio de Mocorito es mágico en toda la extensión de la palabra, muestra de ello es que además de ser un pueblo muy atractivo para los turistas por su peculiar infraestructura colonial, es rico en gastronomía y cultura, y por si esto fuera poco, también ahí se fabrica nieve de garrafa, uno de los helados más deliciosos que se comercializan en la región del Évora y con el cual una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos mitigan el calor.

Martín Serrato López, quien posee la receta secreta heredada por sus padres y abuelos, explica que hacer nieve de garrafa es una tradición familiar que de cierta manera, año con año, les ha ayudado para salir adelante económicamente en los momentos difíciles, más ahora con esto de la pandemia, cuando se paralizó el trabajo. Tiene muy buena aceptación entre la ciudadanía de todas las edades.

“Desde los años 50 la familia viene haciendo esta nieve de diferentes sabores, mi abuelo nos enseñó y aquí estamos preservando la tradición. No es tarea fácil hacerla, ya que se requiere tiempo, pues ya que se tiene todo la ponemos en la garrafa y le damos vuelta por tres horas seguidas hasta que agarra el punto de cuajar”.

El fabricante de nieve le da vuelta al recipiente especial dentro de la garrafa. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

La que más me pide la gente es la de vainilla, pero también hacemos de piña, chocolate, plátano, melón, entre otros sabores, pero no jalan tanto”.

Ahorita estamos vendiendo a 12 pesos el vaso, a 25 el medio litro y a 50 el litro, y la comercialización está jalando bien. Los que me piden la nieve se las llevo a domicilio, y la gente también viene a recogerla; ahorita no salgo a la calle. La pandemia bajó mucho las ventas porque los niños no van a la escuela, pero gracias a Dios sigue saliendo para comer a diario”, expresa Martín Serrato López.