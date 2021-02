En Mocorito señalan que regidores de oposición deben tener congruencia y responsabilidad

Mocorito, Sinaloa.- Las declaraciones hechas por la regidora del PRI, Heidy Sillas Lara, sobre que pedían no ser ignorados en la toma de decisiones, además de que se les proporcione información de acciones que se están llevando a cabo en el municipio de Mocorito, generaron reacciones en los regidores Eduardo Robles, Tamara Gil y Aurelio Zazueta, quienes aclararon detalles que están sucediendo entre los integrantes del Cabildo.

Los funcionarios públicos expresaron que a la mayoría de los ediles de oposición les hace falta congruencia y mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, ya que desafortunadamente no han aportado alguna iniciativa en beneficio de la sociedad mocoritense.

“No compartimos el posicionamiento que hizo la regidora Heidy y en lo personal más bien creo que es una falta de comunicación la que existe en el interior de la fracción priista, tal vez por la apatía que tienen ellos o porque hay divisionismo entre ellos, ya que en cada una de las Comisiones que hay en Cabildo el PRI tiene representación y ahí se plantean proyectos, estrategias y se toman acuerdos y tengo entendido que ni ellos mismos se comparten las acciones que se toman”, aseguró el regidor Eduardo Daniel Robles.

Dijo que es una lástima que la regidora haga ese tipo de señalamientos, ya que el hecho de que no se le haya informado acerca de la llegada de la vacuna contra Covid-19, aún siendo la presidenta de la Comisión de Salud, no depende del municipio sino del Gobierno Federal, quien se encarga de todos los protocolos, de la logística y la información que fluye, razón por la cual no ve la necesidad de que se le tenga que informar algo a ella.

Asimismo, invitó a la funcionaria a que sea más congruente en su decir con el hacer, ya que ella como presidenta de la Comisión de Salud desde octubre del 2018 no ha sesionado en su comisión, siendo que en estos momentos de contingencia su participación debe de ser la más importante, pero en ningún momento ella ha convocado a algo donde se puedan presentar propuestas, mejoras o acuerdos para ser discutidos en el pleno.

“Al parecer ellos están más preocupados a ser invitados a ciertos eventos donde puedan salir en las fotos pero de propuestas, que salgan de ellos, iniciativas que sean para beneficio de la ciudadanía mocoritense no hemos tenido alguna, las actas de Cabildo son prueba de ello. Siento que esto es más una desesperación política, en su necesidad de sentir que son oposición hacen señalamientos sin sustento”, asegura el regidor Eduardo Daniel Robles.

Tamara Gil Chaírez expresa que entre los compañeros de su fracción (PAS) sí hay buena comunicación y quizá la falla de los priistas está en su mismo equipo porque han tenido reuniones en la Comisión de Hacienda para emitir la aprobación de un dictamen y su representante vota a favor, pero cuando se expone en Cabildo sus compañeros lo hacen en contra, no hay congruencia entre ellos.

Aurelio Zazueta Robles manifiesta que las divisiones no llevan a nada bueno, es por ello que invita a todos los regidores del Ayuntamiento de Mocorito a trabajar en unión, a hacer equipo para tomar las mejores decisiones que lleven a generarle mejores condiciones de vida a la ciudadanía y a mantener una buena operatividad en la administración.