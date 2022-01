En Palo de Asta, Mocorito, enfrentan problemas de falta de agua

Sinaloa.- Con la intención de ser atendidos y cansados de no ser escuchados, habitantes de la comunidad Palo de Asta, perteneciente a la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito, a través de Héctor Vázquez, habitante de esta ranchería, en sesión de Cabildo recordaron a las autoridades de un antiguo problema que les ha impedido hacer uso del pozo que se supone debe abastecer de agua a la zona, sin embargo, por fallas el motor se averió y no ha sido arreglado.

El señor Héctor Vázquez acudió al Ayuntamiento en busca de respuestas y de una solución, puesto que ya han pasado cerca de ocho meses con esta problemática y es primordial que regresen a tener servicio de agua.

Señaló que ya hay un largo historial de problemas con este primordial servicio, ya que de inicio les señalaron que en el pueblo no realizaban sus pagos de agua y por esto no gozaban de este beneficio, no obstante, aclaró que en la actualidad ese no es un problema, puesto que han aceptado su responsabilidad y lo que realmente necesitan es una solución.

Como respuesta a ello, María Elizalde, alcaldesa de Mocorito, mencionó que tienen un gran interés por dar una pronta solución a esta cuestión, y para esto aclaró que se encuentran en la espera de recibir una bomba para proceder a instalarla en el pozo, sin embargo, dijo que eso no solucionaría el problema en su totalidad, y para evitar que esto suceda buscan hacer gestión con la Ceapas para perforar un nuevo pozo, y para poder realizarlo es necesario que los habitantes de esta comunidad hagan donación de un terreno para ubicar el pozo.

Ernesto Aguilar, comisario de Palo de Asta, mencionó que con gran dificultad se han estado abasteciendo de este vital líquido, y es gracias a las personas que cuentan con una noria y que con bondad comparten el agua con las personas que la necesitan, y gracias a una pipa con la que le apoya la Junta de Agua, no obstante, aseguró que va solo una vez a la semana y en ocasiones disminuyen las visitas.

Aseguró que respecto a la propuesta que hizo la presidenta, ya hay una persona dispuesta a permitir que se haga el pozo en su terreno, por lo que esto les da esperanzas.

Por su parte, la señora Damiana Hernández, habitante de esta comunidad, mencionó que viven una situación crítica por este problema, puesto que la pipa donde les llevan agua no abastece a todos los lugareños y no los visita seguido.

Indicó que por esto deben reciclar el agua, y como ejemplo de esto mencionó que busca lavar únicamente una vez en la semana, y cuando lo hace deposita el agua que sale de la lavadora en contenedores para utilizarla en el baño.