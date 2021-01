En Pericos, Mocorito se desilusionan con el nuevo camión recolector de basura

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Pericos, Mocorito afirman que están desilusionados con el supuesto nuevo camión recolector de basura que les entregó hace días el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, pues casi ha sido más el tiempo que ha pasado en el taller, en reparación mecánica por algún u otro detalle, que lo que ha trabajado en su respectiva ruta.

Ante esta situación, el síndico, Enrique Navarro, confirma que de manera constante tienen problemas con este carro que supuestamente es nuevo pero la realidad indica que no, sino aparatado para causar buena impresión, pero hasta ahí.

“Este carro recolector no ha servido, ha tenido muchos problemas, esa es la realidad de las cosas, en los primeros días que lo echamos a funcionar presentó problemas, se arregló, luego otra cosa y ahorita nuevamente está en el taller, se le está arreglando la toma de fuerza y haber qué más le sale más adelante”, comunicó el síndico.

Dijo sentirse desilusionado ya que han sido más los días que la unidad ha estado en el taller de los que ha trabajado, razón por la cual están haciendo lo que se puede y con lo que se tiene a la mano para salir adelante.

“También tenemos un grave problema de alumbrado público en la sindicatura, las lámparas no sirven y no han venido a arreglarlo, ya reportamos todo e hicimos la solicitud y pues estamos a la espera de la respuesta. Además, se nos están presentando detalles en el drenaje, en algunas zonas de la sindicatura empiezan a brotar aguas negras por las alcantarillas y considero que es por las lluvias que cayeron los días pasados, ya que este problema no es muy recurrente en Pericos, pero hoy lo tenemos”, indicó.

Por último, en cuanto al servicio de agua potable, el síndico dijo que ya se normalizaron las cosas afortunadamente y espera que las cosas sigan marchando bien. De momento señaló que los problemas los tienen en el alumbrado, drenaje y el camión recolector de basura.