En Playa Colorada, Angostura tienen años con fuga de aguas negras

Angostura, Sinaloa.- En el campo pesquero Playa Colorada, en el municipio de Angostura, la gente vive con dos problemáticas que requieren atención pronta y sin embargo continúan sin tenerla, siendo éstas las fugas de aguas negras y la falta de un consultorio médico.

La principal bronca que tienen, comenta el señor Juan Manuel Oláiz Martínez, es que se va mucho el servicio de agua potable y el drenaje no funciona bien, principalmente esta última, pues hay una alcantarilla donde se tira el agua constantemente, y no es una situación de hace poco, sino que ya tienen algunos años batallando para que les solucionen eso y nada más no pasa nada, por lo que expresa que se requiere atención urgente en ese caso, pues es un foco de contaminación.

El IMSS que había en la localidad ya hace tiempo que fue cerrado. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por otra parte, Juan Manuel comenta que la Playa Colorada no cuenta con un consultorio médico, pues el que antes había ahí, del IMSS, ya tiene varios meses cerrado, “ya tiene como desde que empezó el problema este de la epidemia, y luego pues muchas personas ya mayores no quieren ni ir al doctor porque tienen miedo”.

Dentro de lo bueno que tiene esta localidad angosturense, el señor comenta que tienen la ventaja de comer más mariscos que otro tipo de alimentos, lo cual es muy sano para ellos.

“La mayoría ahorita comemos más pescado que otras cosas, es mejor, comemos más marisco las personas que ir a comprar a la tienda, nos vamos a la orilla, donde hay aire puro, vamos y nos bañamos con agua salada, y eso para cuidarnos”, dice.