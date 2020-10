En Rosa Morada, Mocorito piden mayor atención en servicios públicos

Mocorito, Sinaloa.- Hablar de Rosa Morada, Mocorito es referirnos a la tierra que vio nacer al internacional grupo norteño Los Tigres del Norte, y cualquiera podría pensar que el poblado cuenta con servicios públicos de calidad, pero lamentablemente la realidad es otra.

César Gastélum, presidente del Consejo Cívico de Participación Ciudadana, manifiesta que están cansados de batallar con problemas añejos que no han podido resolver las autoridades municipales, tal es el caso de la obra de drenaje que no opera, la reparación de la carretera, así como también no cuentan con un lugar digno para hacer un evento social como las fiestas tradicionales, el Día de las Madres, Día de la Virgen, entre otras, mismas que se desarrollan en la calle.

Habitantes de Rosa Morada afirman que desde que entró esta administración le han estado insistiendo en la reparación de varias importantes cosas, pero hasta hoy no ha habido respuesta positiva.

Además, detalla que la mayoría de las calles están destrozadas, algunas intransitables para los automóviles, pues lo que requiere el poblado es un trabajo de topografía que le venga a dar salida hacia los arroyos al agua que se encharca cada época de lluvias.

En cuanto al alumbrado público y agua potable se refiere, afirman que están en óptimas condiciones, pues no se ha carecido de ello. El camión recolector de basura cubre su ruta por el poblado todos los jueves, pero desafortunadamente la ciudadanía todavía no tiene la cultura de sacar sus desechos para que sean recogidos y llevados al destino específico para ello, ya que siguen tirando la basura al arroyo.