En Salvador Alvarado administrar el dinero da paso a una mejor economía

Guamúchil, Sinaloa.- Realizar un presupuesto de la cantidad de dinero con la que se cuenta y necesidades primordiales del hogar en Salvador Alvarado, es una de las estrategias de mayor importancia para aprovechar los recursos económicos como el aguinaldo, señaló el economista Everardo Angulo Valle. Frente a la fecha en que la ciudadanía recibe sus fondos de ahorro y aguinaldos, comentó que de inicio es importante que la ciudadanía salde sus deudas, de tenerlas, ya que con el paso del tiempo estas crecen y se vuelve más complicado cubrirlas.

Aclaró que es primordial que la sociedad tenga la cultura del ahorro, y este sería uno de los puntos más importantes a tomar, no obstante, señaló que por la situación que se vive ante altos costos es casi imposible para las familias tener un ahorro. En este punto, expresó que al momento de realizar sus compras, los y las jefas del hogar deben jerarquizar sus necesidades, para de esta manera comprar solo lo necesario y no dejarse llevar por “ofertas”, o “descuentos” que solo funcionan como gancho, y es ahí donde inician los gastos innecesarios.

El economista también comentó que realizar las compras decembrinas con anticipación ayuda al bolsillo de las familias, ya que de esperarse a los días festivos puede impedir que se realicen compras con un análisis previo, lo que de igual manera motiva a adquirir productos que no son necesarios.

De igual manera, respecto a los festejos que se aproximan, señaló que es crucial que se tenga en claro que en ocasiones la economía no permite las familias se entreguen obsequios, por lo que invitó a la ciudadanía a ser conscientes en este punto, y en lugar de realizar gastos en regalos, mejor se entregue cariño y atención a quien nos rodea. “Se tiene que regalar afecto, llega el momento en que ya no se pueden hacer tantos regalos”.

Agregó que es crucial que las personas que tienen la dicha de recibir un aguinaldo no se deslumbren por la cantidad que reciben, ya que esto no permitirá que se cuide el recurso, por lo que recomendó hacer compras con límites, ya que de no ser así el dinero no sería aprovechado y sería más fácil que las familias caigan en deudas, y por la falta de recursos que se suele presentar en enero los adeudos crecen notoriamente y puede llegar el punto que sea casi imposible saldarlo.