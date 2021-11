En Salvador Alvarado dan inicio a la jornada estatal de acciones contra el dengue

Guamúchil, Sinaloa.- Haciendo combate al dengue y pidiendo que la ciudadanía ponga su granito de arena, esta tarde tres unidades con el quipo pertinente con 140 hectáreas de fumigación, partieron desde el parque polideportivo en la colonia Militar, Francisco I. Madero y Vicente Suárez en la ciudad de Guamúchil, al dar inicio a la jornada estatal de acciones contra el dengue.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, mencionó que se cuenta con más de 60 casos confirmados en la Región del Évora, así como más de 200 casos sospechosos.

Resaltó que es muy importante la participación ciudadana, externando así una invitación a que se sumen a la descacharrización como destrucción de criaderos de moscos.

Autoridades durante el inicio de la jornada contra el dengue. Foto: Daniel Ayala / Debate

“El dengue por muchos años ha sido un problema de salud pública que se debe atender. El combate no es solo un tema fumigación si no un proceso que se lleva a cabo desde visitas a los domicilios, atención en la destrucción de criaderos, pero todo esto no podría funcionar sin la participación activa de la ciudadanía”, dijo.

Leer más: ¡En pie de lucha! Continuará paro indefinido en Hospital General de Guamúchil

Por su parte el presidente municipal, Armando Camacho, externó que así como iniciaron una jornada de descacharrización en la comunidad de Tamazula II, seguirán firmemente en las colonias de la ciudad de Guamúchil. “Va hacer un trabajo permanente el que vamos hacer con el sector salud para contribuir en las medidas y posibilidades para que esta situación vaya disminuyendo gradualmente en el municipio”, dijo.