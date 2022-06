En Salvador Alvarado están a favor de la movilidad sustentable e inclusiva

Guamúchil, Sinaloa.- Calles y banquetas en mal estado, transporte público no apto para personas con discapacidad y un sin número de obstáculos más enfrenta cada día la población de Salvador Alvarado que tiene alguna complicación que le impida transitar libremente.

Por esto, los regidores exigen que el municipio cuente con espacios aptos e inclusivos para todos los que lo necesiten.

En busca de lograr una movilidad sustentable, el cabildo aprobó por unanimidad el decreto NO.164, que reforma el inciso A, de la fracción V del artículo 125 y 126 y adiciona una fracción XIII al artículo 4 BIS B, de la constitución política del Estado de Sinaloa.

No obstante, los ediles aprovecharon para señalar que en el municipio existe un grave problema que impide que se ejerza la sustentabilidad, porque hay calles y banquetas agrietadas que impiden que la sociedad pueda andar con libertad, y principalmente las personas con alguna discapacidad.

Por esto, Gilberto Lugo manifestó que este es un punto de gran relevancia, sin embargo, indicó que realmente Salvador Alvarado no cuenta con los recursos que permitan la movilidad sustentable y con algunas fotografías de evidencia sustentó su argumento.

“Es obvio que como municipio no estamos tomando las medidas pertinentes, y no me gustaría que estemos aprobando reformas constitucionales que queden en letra muerta”, indicó.

Aclaró que su voto es a la afirmativa, pero recalcó que es crucial que las autoridades den garantía de que los alvaradenses tengan un tránsito libre y sin complicaciones.

Te recomendamos leer:

El regidor Romeo Gelinec hizo un llamado a los diputados, donde les señaló que así como se aprueban leyes es importante que también otorguen recursos para que estas se apliquen.