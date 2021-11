En Salvador Alvarado los jóvenes desconocen fecha conmemorativa

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy 20 de noviembre se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, un proceso histórico que inició en el año 1910 y del cual, lamentablemente, muchos jóvenes de Salvador Alvarado desconocen realmente qué se celebra, olvidándose de las enseñanzas. En busca de saber si la población joven conoce de la importancia de conocer la historia del hecho que sigue presente, se pudo constatar mediante un sondeo lo antes mencionado, pues la mayoría se observaban desconcertados y sin mucho qué responder, al desconocer de la fecha.

Brenda Alicia Castro González con pena en su rostro manifestó saber solamente el día mas no por qué se celebra. “La verdad, que no sé qué se celebra, recuerdo que me lo enseñaron, pero ya hace años y no me acuerdo, lo que sí es de los desfiles y evento”, fueron las palabras de la joven. Cecilia Lara, quien se encontraba a su costado, al ser cuestionada por el mismo tema, de igual manera desconoció el hecho de aquel 20 de noviembre de hace muchos años atrás, exponiendo no saber nada.

Por su parte, el joven Luis Rocha resaltó sí tener conocimiento, donde expuso que Francisco I. Madero llamó a tomar las armas y poner fin al Gobierno de Porfirio Díaz. “Yo recuerdo muy poco, sinceramente, pero seguro estoy que no estoy muy equivocado con lo que sé, es algo histórico que todas las personas debemos saber y no dejar que muera”, dijo. Prosiguiendo con ello, Eduardo Moreno, de igual manera como los anteriores jóvenes, mencionó no saber la importancia de la historia y de lo que se vivió. “No sé nada de eso yo, no tuve estudios, y a pesar de que estoy joven no sé”, exclamó.

Natalia García Angulo argumentó que esta fecha no es algo de lo cual sepa mucho, así como se dijo ni estar interesada por saber al respecto. Cabe mencionar que muy pocos jóvenes alvaradenses saben el significado de esta fecha, misma que se les fue impartida durante sus estudios, sin embargo, al pasar los años se les olvidó y muestra de ello es lo anterior, que manifestaron no saber a través del sondeo realizado.