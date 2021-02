En Salvador Alvarado los jóvenes se interesan por las votaciones

Guamúchil, Sinaloa.- Estar interesados y preparados para ejercer su voto, libre y secreto, y ser partícipes de elegir a los funcionarios públicos que representarán a todos los ciudadanos en el Gobierno en el próximo proceso electoral, es como se pudo constatar mediante un sondeo entre jóvenes de 18 y 25 años de edad para saber su inquietud y opinión respecto a las elecciones del próximo mes de junio, en donde los jóvenes de Salvador Alvarado concordaron que es un año donde se debe salir a ejercer y llevar a cabo la democracia y ser parte del cambio que se necesita para mejorar al municipio.

Ante el tema, Lucía González manifiesta que es la primera vez que ella ejercerá su voto, ante lo cual espera con ansias que se llegue esa fecha para participar en la elección. “Yo he escuchado mucho que cuando se tiene esta edad la mayoría no va a votar, al no saber bien cómo está el proceso o porque dicen que no logran nada con su voto, al ser que ya se sabe quién será el elegido, y no respetar la decisión de la ciudadanía, pero a mí sí me interesa participar”, resaltó la joven.

Por otro lado, Octavio Rocha, un joven de 25 años, externa que este año es especial en cuestión de elecciones. “Ya es hora de que todos salgamos a votar y hacer escuchar nuestra voz para poder lograr un cambio significante, somos muchos jóvenes que conformamos el municipio, los cuales podemos hacer la diferencia el día de las elecciones”.

Asimismo, Luisa Acosta, de tan solo 19 años de edad, dijo: “Motivaré a toda mi familia para que este año salgamos todos juntos a votar y que ninguno se quede en casa esperando que digan quiénes serán los nuevos representantes políticos, ya que me siento muy contenta poder participar en este año electoral”.

En ese sentido, los jóvenes dieron a conocer estar informados de quiénes serán precandidatos y candidatos para los diferentes puestos políticos, donde cada vez más se puede confirmar que quieren formar parte de las votaciones que se realizarán el próximo 6 de junio.

