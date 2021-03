En Salvador Alvarado se preparan para salir de vacaciones de Semana Santa pese a pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- Todos aquellos que anhelan poder disfrutar unas deliciosas vacaciones en la playa esta Semana Santa, no quieren dejar todo para lo último y ya andan en las tiendas departamentales de Guamúchil comprando lo que ocuparán para disfrutar unos días de tranquilidad. Tras un sondeo realizado se pudo percatar que los artículos que más buscan los ciudadanos son shorts, playeras, sombreros, blusas, sandalias y el bloqueador.

Ansiosos por que llegue Semana Santa, la mayoría de las personas prefieren ir adquiriendo las prendas necesarias con tiempo y luego no andar a las carreras, tal es el caso de la ciudadana Concepción Rocha, a quien se le vio muy contenta escogiendo los artículos que compraría para llevar a la playa, y quien en sus propias palabras menciona.

“Ya hace un año que no podemos ir de vacaciones a la playa por cuestiones de la pandemia y que la Semana Santa del año pasado estuvieron cerradas las playas, pero este año me estoy preparando con tiempo comprando shorts para mi esposo, mis dos hijas y para mí, así como playeras, sandalias, cachuchas y el bloqueador no puede faltar. Ya compré las casitas de campaña, solo me falta comprar el mandado que llevaremos”, señaló.

Por otra parte, Cristina Suárez comentó que se encuentra en la espera de las vacaciones para poder disfrutar unos días en familia y en compañía de amigas que se ha vuelto como una tradición para ellas ir año tras año a Bellavista en estas fechas, indicó.

“Siempre con días de anticipación vamos comprando todo lo indispensable para que no se sienta de una el gasto y además no me gusta andar entre el montón de gente porque siento que no puedo ver tranquilamente lo que compraré”, dijo.

Asimismo, el señor Juan Camacho, quien se encontraba acompañado de su esposa Lucía Gaxiola, explicaron que este será un año especial para ellos el ir al mar pues su única nieta no lo conoce y ya esperan ver la reacción que tendrá la pequeña. Mencionaron que le compraron lentes de sol, un trajecito de baño, juguetes para que se divierta a orillas de la playa, bloqueador y para ellos compraron sandalias y shorts.