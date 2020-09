Salvador Alvarado presenta mortandad en gallinas debido al calor

Guamúchil, Sinaloa.- A raíz de las altas temperaturas que se han estado registrando en el municipio de Salvador Alvarado, se ha registrado un incremento en la mortandad de gallinas, tal es el caso como en el hogar de la señora Araceli Pimienta, que tiene crianza de gallinas en engorda para el sustento de su familia, quien dio a conocer que de las 150 gallinas con las que contaba ya se le han muerto alrededor de 50 en tan solo 15 días.

Asimismo, externó que esta situación les está pegando duro, ya que de ellas se alimentaban, o bien, obtenían ingresos. Comentó que esta problemática la tiene constantemente preocupada, al ver cómo casi a diario al ingresar al gallinero a alimentarlas se percata de la muerte de algunas de las gallinas, a lo que externó que con el amor de que este problema tuviera una solución mandó a su hijo al veterinario para poder medicarlas, sin embargo, no se obtuvo el resultado que se quería, al contrario, esto se agravó aún más, ya que ni el medicamento ni el alimento especial les está ayudando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ya no sabemos qué más hacer para parar tanta muerte de las gallinas, a como, van creo que nos quedaremos sin ninguna, y de dónde vamos a sacar un importe extra para el sustento de la casa; mi hijo iba y las tiraba en un costal en la moto, pero ahora se lleva la camioneta, de tantas que se me están muriendo”, manifestó la señora.

Añadió que en tres días que han transcurrido desde la mortandad de sus gallinas ya no ha amanecido ninguna muerta. “Todos los días me levanto con la esperanza de no encontrarme ninguna tirada, porque es mucha tristeza el encontrármelas en ese estado”.

Cabe mencionar que no es la única familia que está pasando por esta situación, pues a decir de la señora Araceli Pimienta, a su vecino también le ha pasado, ya que un día se encontró a una de sus aves plumíferas muerta, sin encontrar el motivo de ello.

Al respecto, el médico veterinario Eleazar Rodríguez Orduño explica cuáles son las principales razones por las que se está dando la mortandad de gallinas en esta temporada de calor; manifiesta que son causas distintas las que pueden provocar que un ave plumífera se muera, entre ellas está el calor, alguna enfermedad, falta de agua o que estén amontonadas. Al elevarse la mortandad de las gallinas en este tiempo es porque hace demasiado calor y a ellas les afecta esta situación. “El estrés calórico puede ser una causa del fallecimiento de las aves”, señaló Eleazar Rodríguez Orduño.

El médico veterinario expuso que en esta temporada las gallinas requieren de mucha agua al igual que el ser humano, y al darle este vital líquido caliente y con la temperatura corporal del animal esto hace que aumente aún más la mortandad de ellas.

Para finalizar, Eleazar Rodríguez Orduño expresó a todos aquellos que tienen crianza de aves (gallinas) que las instalaciones donde las tienen encerradas sean más adecuadas, en donde se pueda mantener una temperatura de 30°C .