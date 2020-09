En Salvador Alvarado sigue el miedo ante el posible regreso a las aulas

Guamúchil, Sinaloa.- El anuncio hecho la semana pasada por autoridades estatales, en donde se decía que tras el cambio de semáforo naranja a amarillo en Sinaloa por la disminución en los contagios de Covid-19, se pensaba como una posibilidad el regreso a clases presenciales, las opiniones están divididas entre la ciudadanía, aunque persiste el miedo por el riesgo latente en que pudiera haber un rebrote de casos en la entidad.

La señora María Guadalupe Reyes, madre de familia que tiene tres hijos en diferentes niveles educativos, señala que no está de acuerdo con el regreso a las aulas porque todavía tienen miedo, “tengo tres hijos, uno de kínder, en secundaria y en prepa, y sí es mucha batalla en la casa pero todavía nos da miedo que regresen a las aulas”, comenta.

Por su parte, el señor Ismael Valenzuela expresa que ahora con la disminución de contagios en el estado sería buena idea pensar en un regreso a las aulas.

“Estaría bien que regresaran los alumnos a la escuela porque ahí en su casa no es la misma, no creo que aprendan igual, así ya en la escuela va a ser diferente, claro, como dicen, con sana distancia, usando cubrebocas y el gel antibacterial.”

Asimismo, la joven estudiante Nahomi Daniela, señala que desde su punto de vista no se le hace bien todavía un posible regreso a clases presenciales porque aún está latente el riesgo de contagio, pero también asegura que hay que ser conscientes de que en algún momento se tiene que recuperar el ritmo de vida y trabajo, “pero sí pienso que hay que esperar un poquito más porque cada vez se presentan más casos de Covid-19. Uno cree que está un poco controlado pero cada vez los casos aumentan porque la gente no hace consciencia de que tienen que usar cubrebocas y seguir muchas medidas de cuidado. Todavía me encuentro mucha gente sin cubrebocas y yo sí traigo porque si no trae la gente, por lo menos yo sí, así siquiera que la gente que está a tu alrededor se pueda cuidar porque también es responsabilidad de esa persona que las demás estén bien de salud”, argumenta.