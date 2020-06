En Salvador Alvarado tienen esperanzas de pronta reactivación en la economía

Guamúchil, Sinaloa.- El cambio del semáforo rojo a amarillo traerá la posibilidad de que a corto plazo se reintegren de manera total comercios y la ciudadanía a la nueva normalidad.

La Administración que preside Carlo Mario Ortiz Sánchez ha enfrentado una crisis sanitaria nunca antes vista en nuestro país. El virus ha sido severo con el municipio a su cargo, ya que Salvador Alvarado encabeza la lista de contagios en la región del Évora. Pero, ante todo, hay esperanza de que el confinamiento finalice más pronto de lo que se prevé.

El alcalde manifestó que como Gobierno se encuentran esperanzados en que se abra pronto la economía, y reconoció que aunque algunos negocios no esenciales ya han abierto, todo va a depender de lo que indique el estado.

“Todo va a depender de que haya más pacientes recuperados y que disminuya la ocupación hospitalaria”, respondió el alcalde sobre el panorama que se avizora para las próximas semanas.

Señaló que la gente cada día hace más caso a portar equipo de protección personal, y eso está ayudando a que el problema disminuya. Sobre el cambio del semáforo epidemiológico de rojo a amarillo, comentó que esperan que para el próximo mes los contagios se reduzcan, ya que actualmente son 54 los pacientes activos. De registrarse menos de 28 casos, eso podría favorecer para una reapertura más pronto, ya que estaría indicando una evolución favorable de la recuperación de los pacientes y menos propagación.

A la espera de lo que indique el estado se encuentran el resto de los municipios de Sinaloa, donde la esperanza parece no tener cabida, y en su lugar crece cada día la desesperación es en los sectores comercial y empresarial. La soga ahorca con más fuerza, y claman auxilio, ya que son más de dos meses de viacrucis sin abrir los negocios. A las microempresas con actividades esenciales que continuaron abiertas la caída en ventas también las ha dejado en la línea de la sobrevivencia, y para los trabajadores la pesadilla aún no termina. Pero aún no hay fechas tentativas de un pronto regreso.

