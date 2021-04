En Salvador Alvarado ven complicado adaptarse al nuevo horario

Guamúchil, Sinaloa.- Con el nuevo cambio de horario, establecido el pasado 4 de abril, hace que los días sean más largos y por consiguiente las noches más cortas, teniendo como consecuencia la difícil adaptabilidad de los ciudadanos de Salvador Alvarado al horario. En un sondeo realizado en la ciudad de Guamúchil se pudo constatar que es complicado para la población este nuevo horario, donde el organismo lo resiente mucho.

Eréndida García Flores expresó que esto viene a perjudicar mucho a la ciudadanía, ya que estaban acostumbrados al anterior, y volver a retomar el actual se dificulta más. “Casi todo el día ando con sueño, me siento cansada, no me rinde para nada el día, y todo por este horario, y la verdad ha sido muy difícil”, expresó la ciudadana.

Por su parte, el señor Gustavo Rocha manifestó que sus pequeños han sido afectados también por el cambio de horario, ya que hasta ellos lo han notado y tardan más en acomodarse a él. “Si a mí me ha afectado, a mis hijos más, porque duermen una hora menos, parece que este cambio nos provoca más sueño”, dijo.

Por otro lado, Jorge Irízar destaca de igual manera que es muy difícil cada vez que viene el cambio de horario, puesto que apenas se va adaptando al otro. “Siento que este horario hace que en el transcurso del día quieras dormir, porque son muy largos”, indicó Jorge Irízar.

Prosiguiendo con el tema, la joven Carmen Ortega expresó que durante el día se siente muy cansada, puesto que trabaja, y menciona que siente no descansar nada porque la noche pasa muy rápido. “Este horario no solo me afecta a mí, sino a todos, porque son más horas las que pasamos despiertos y hasta en el horario de comida afecta, ya que se hace más tarde”, indicó.

Para finalizar se pudo constatar que este cambio de horario vino a afectar de diversas maneras a los ciudadanos en general, donde la mayoría coinciden sentirse todo el día cansados y con sueño, y conforme al querer ahorrar energía no se siente que se tenga algún cambio al respecto.

Cabe mencionar que es importante mantener las rutinas horarias normales, aunque los primeros días cueste un poco más.