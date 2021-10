En Sinaloa aumenta atenciones por la enfermedad de laringitis

Sinaloa.- El cambio climático ha ocasionado el repunte de personas enfermas de laringitis en los últimos días en Sinaloa, ocasionando se dañen las cuerdas vocales de las personas e impidiendo hablar mucho, pues de lo contrario, al hacer caso omiso, las afectaciones pueden llegar a complicarse más.

La doctora Fernanda Ahumada manifestó que la llegada del verano y las altas temperaturas que últimamente se han registrado, y por eso tanto en el hogar, tiendas departamentales, entre otros lugares, por la necesidad del uso de aparatos de refrigeración han sido muy notorios, siendo inevitable escapar de ellos. Agregó que otras de las causas que pueden favorecer a la aparición de esta enfermedad son infecciones, o bien, hablar en exceso, de lo que se debe tener mucho cuidado, ya que tener laringitis no es un juego.

Ante el mismo tema, señaló que los síntomas que pueden presentar las personas es voz ronca, dificultad para respirar, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, molestias en la zona de la faringe, escalofríos, entre otras cosas más.

“Esta enfermedad provoca una inflamación de la laringe y de las cuerdas vocales, no hay que dejar de prestarle la atención debida para que la enfermedad no se haga crónica, en ocasiones se llegan a sentir síntomas leves como mínima ronquera, que permite hablar y hacerse entender, pero en situaciones más graves puede que el paciente sea incapaz de emitir ningún sonido o que pierda la voz por completo, es muy importante eviten hablar mucho, para que dejen descansar su garganta, así como no tomar helado ni caliente. Otra de las cosas que deben evitar al presentar laringitis es comer cosas tostadas, ya que eso provocaría se irrite”, explicó detalladamente.

Asimismo, la doctora dio a conocer que cuando la laringitis es de corta duración se considera aguda, mientras que si tarda más de tres semanas en curarse se denomina crónica.

Expuso que de sentir los síntomas antes mencionados, debe acudir de inmediato al médico, para que la persona sea tratada en pocos días y marche con normalidad. Para finalizar destacó que los cuidados son vitales para una pronta recuperación.