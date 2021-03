En Sinaloa aumentan los problemas de salud bucal en la ciudadanía

Guamúchil, Sinaloa.- Especialistas en atención dental afirman que desafortunadamente la pandemia también ha originado que la ciudadanía, escudándose en el uso del cubrebocas, descuide su higiene bucal y el cepillado diario, por tal motivo en los últimos meses en Sinaloa se han incrementado de manera considerable los problemas bucales tanto en jóvenes como en adultos.

Dora Olivia Gastélum Cuevas, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Guamúchil, A.C., confirma que en este periodo de contingencia ha atendido a pacientes con más fractura de dientes que en los más de 20 años que tiene desempeñando su profesión.

“Creo firmemente que estas fracturas dentales se deben a que hemos descuidado la higiene bucal, derivado de una serie de situaciones que nos ha obligado a cambiar esta contingencia del Covid-19”, expresó la dentista.

“Todos hemos modificado los horarios de comida, los niños y adultos que están en casa ya no tienen horas establecidas como anteriormente estaban en su rutina de levantarse para ir a la escuela, desayunar, cepillarse los dientes, luego regresar al mediodía, comer y nuevamente llevar a cabo la limpieza bucal, y asimismo, por las noches antes de dormir.

Todo eso ha cambiado, ahora se está más tiempo en casa y esto hace que constantemente se consuman diferentes alimentos y sin lavarse los dientes, por tal razón, creo yo, que el descuido ha generado un incremento en los problemas de higiene bucal.

Además considero que a las personas que ya les dio el padecimiento y se recuperaron satisfactoriamente se sometieron a un exagerado estrés que también les llegó a afectar su dentadura. Con lo de la pandemia la ciudadanía en general está padeciendo un alto nivel de estrés y eso hace que se descuiden otros factores importantes como la higiene bucal, además la gente se confía en el cubrebocas, al pensar que si no se cepilla los dientes no pasa nada, ya que no le saldrán malos olores.

Desafortunadamente el problema de salud bucal es generalizado, en jóvenes y adultos, es por ello que los invitamos a no descuidarse, porque esto también nos acarrea detalles en la salud en general, se aumentan más las posibilidades de riesgo”, afirma la dentista Dora Olivia Gastélum Cuevas.