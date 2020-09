En Sinaloa el confinamiento a provocado frustraciones y conflictos

Guamúchil, Sinaloa.- El confinamiento provocado por la pandemia ha originado una serie de problemáticas para quienes tienen que adaptarse a la nueva normalidad, como es el caso de padres de familia, estudiantes y maestros con el tema de las clases virtuales, pues muchos han caído en estrés permanente y frustraciones constantes, señala la directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Maribel Chollet Morán.

“El rol que como parte de esta sociedad nos invita desde el confinamiento tiene que ver con consecuencias emocionales sobre las cuales hay que trabajar, el tema del común denominador de los ataques de ansiedad que también están sufriendo nuestros niños. Las niñas y niños están viviendo en un estrés permanente, la falta de convivencia, esa salud, ese distanciamiento social, no significa que nos distanciemos del mundo”, expresa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agrega que en esta nueva normalidad hay muchas madres y padres de familia que tienen que dejar a sus hijos solos y ya se tuvo conocimiento de un caso ocurrido en Monterrey, de una jovencita que se encontraba en una clase en línea mientras un asaltante estaba en su casa y todo lo ocurrido quedó grabado en la plataforma.

“Creo que las consecuencias de este confinamiento tienen que ver con nuestras emociones, pues vienen los trastornos del sueño, estamos sintiendo que no estamos teniendo un sueño placentero, que nos provoca no solamente que se nos vaya el sueño, sino que no nos deja despertar con las pilas recargadas, algo por ahí no está bien; los trastornos alimenticios, la angustia, la depresión, el desánimo, la irritabilidad, esos cambiantes estado de ánimo nos están indicando que algo no está bien, el enojo, la apatía, la frustración, la impotencia, la desesperación, estamos teniendo conflictos escolares y todos están viviendo, los padres, la familia, están viviendo conflictos escolares porque no estábamos preparados para vivir lo que hoy en materia de educación está recibiéndose”, menciona.