En Sinaloa el covid-19 impidió que se aplique la Ley Antiplástico

Sinaloa.- El plástico sigue siendo un material muy presente en Sinaloa, pese a que en el año 2020 se aprobó en este estado la Ley Antiplástico, que prohíbe el uso de recursos elaborados a base de esta materia tan dañina para el medio ambiente. La razón es porque debido a la pandemia provocada por el covid-19 ha sido imposible que esta ley se aplique, dado a que por salubridad ha sido indispensable hacer uso del mismo, informó Joel Gerardo Retamoza, coordinador general de la Alianza Ambientalista Sinaloense.

El ambientalista explicó que desde que el Diario Oficial de la Federación publicó este decreto se han dado dos recesos a esta Ley, uno de ellos referido a las bolsas de un solo uso, en este punto se dio una prórroga del Gobierno de parte unilateral, es decir, sin considerar al Congreso, y en cuanto a la provisión de los platos y demás elementos de plástico, se dio un aplazamiento más de parte del Gobierno del estado. “La Ley Antiplástico en Sinaloa no se ha podido aplicar”, recalcó.

Indicó que algunos comercios tomaron la iniciativa de omitir el uso de bolsas de plástico, sin embargo, aseguró que son muy pocos los que se han sumado a dejar el uso de estas.

Es importante recalcar que la razón principal por la que se dio una pausa a la aplicación de este decreto es porque desde el inicio de la pandemia ha sido necesario hacer uso del plástico, por seguridad e higiene, mejor dicho, porque artículos como las caretas, cubrebocar y demás artículos de cuidado es requerido depositarlos en bolsas de plástico al momento de desecharlos, así como también fue necesario cubrir con plástico a las personas que perdieron la vida por esta enfermedad, para no poner en riesgo a la sociedad

Dijo que lo más recomendable es que el Congreso emita un comunicado donde se aclare que la Ley Antiplástico será aplicada hasta que la contingencia lo permita.

Por otro lado, el ambientalista Joel Gerardo Retamoza señaló que ante este panorama la mejor opción es que exista el reciclaje, para evitar que el plástico contamine al medio ambiente y ponga en riesgo a las diferentes especies.

Como ejemplo de esto comentó que en Sinaloa no hay un lugar apto donde se trate el plástico y se dé un nuevo uso, y solo existen algunas recicladoras que se encargan de transportar este material a otros estados donde se reutilizan, lo que significa que el 100 por ciento del plástico que se desecha en Sinaloa se convierte en basura y no se saca un provecho de este, sino que solo se vuelve un contaminante que pone en peligro a la naturaleza del estado, por ende, indicó que al no poder aplicar la Ley Antiplástico el Gobierno del estado se debe preocupar por crear espacios donde se dé una nueva oportunidad a este material.