En Sinaloa los videojuegos violentos afectan más a los niños

Guamúchil, Sinaloa.- Actualmente el comportamiento de los niños de Sinaloa se ha visto lastimado de manera grave a consecuencia de los videojuegos o series que solo tratan de violencia, ejecuciones o bien emiten un lenguaje fuerte puesto a que dedican mucho tiempo jugando ya que eso lo pueden mirar en cualquier aparato tecnológico que está como si nada al alcance de ellos.

Leonel Camacho, psicólogo ante la situación expresó que los padres de familia deben poner un límite ya que la salud mental de no solo los pequeños si no también adolescentes se miran afectado y un claro ejemplo de eso como mencionaba los malos comportamientos. “Los niños no tienen la capacidad de distinguir entre la fantasía y la realidad y hasta la violencia en dibujos animados altera la forma de como ellos entienden y ven al mundo, la exposición de los niños a los videojuegos violentos no les hace nada bien”, citó.

Es muy común observar que niños mayores de 5 años se han visto lastimados por diversos juegos o series y muestra de ello es que los infantes recrean una parte de los juegos violentos de la serie “los juegos del calamar” sin percatarse del mal que eso les provoca. Por otro lado, el especialista exhorto un llamado a los padres de familia a que si miran a los niños qué navegan o juegan solo les permitan sean los que les traiga buenos conocimientos y no solo los que les hagan perder el tiempo y hacerlos conflictivos.

Mencionó que el dedicar cantidades de tiempo a jugar estos juegos puede crear problemas que conducen a calificaciones bajas, los comportamientos y pensamientos negativos, evadir tiempo con la familia u otros pasatiempos. “Los padres son quienes pueden evitar los problemas de cuántos establecerles reglas claras acerca de los contenidos de los juegos y del tiempo que pueden dedicarle a eso ya sea dentro o fuera del hogar otras de las cosas es que pueden seleccionar los juegos apropiados, jugar los juegos de vídeo con sus hijos es muy importante que cada y uno de los padres de familia tengan en mente que son ellos un modelo a seguir para sus hijos porque de ahí puede venir también que ellos decidan que cosas ver o jugar. Si una persona está preocupada por su familiar porque le dedica mucho tiempo a jugar agresivos o violentos deben ser quienes pongan los límites”, aclaró.

Cabe mencionar que el hecho de pasar muchas horas con un dispositivo móvil no solamente afecta la salud mental de las personas si no también la vista ya que se esfuerza mucho y ocasiona los malestares tales como ardor, picazón y se ornen de color rojo, por todo esto y lo anterior es importante se tome en cuenta los daños que le provocan a los menores que a largo plazo puede ser más perjudicial para ellos mismos.