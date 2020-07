En Valle Bonito 2, Guamúchil, exigen parar el derrame de aguas negras

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que ya se lo han reportado en varias ocasiones y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado no acude a solucionar el problema, habitantes del fraccionamiento Valle Bonito 2 exigen la solución inmediata del derrame de aguas negras que se presenta de manera constante.

María Pérez manifiesta que lamentablemente seguido brota el agua sucia por una de las alcantarillas ubicada por la calle San Pablo y esta corre varios metros, dejando a su paso fuertes olores fétidos que han ocasionado dolores de cabeza en muchas personas.

La habitante del fraccionamiento Valle Bonito 2 asegura que en partes de la calle el agua queda estancada y ya se mira hasta de color verde, lo que representa un gran foco de infección tanto para los niños como para los adultos y lo lamentable del caso es que de manera constante se da el derrame del drenaje.

La ciudadanía está molesta dado a que no ven respuesta por parte de Japasa, además presagian que se podrían presentar peores cosas en los próximos días dado a que todavía no se generalizan las lluvias y ya tienen que lidiar casi a diario con esta fuga.

"Si ahorita no arreglan este problema y ven qué es lo que realmente tiene la tubería, pues a lo mejor tiene taponamientos, no me quiero ni imaginar el cochinero que se va hacer cuando ya llueva más seguido, considero que nos va a brotar la suciedad por los registros dentro de las casas", comenta la ciudadana.