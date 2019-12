En Yacochito no les falla la pipa con el agua

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque la ciudadanía de la comunidad Yacochito, en Salvador Alvarado, no cuenta con el servicio de agua potable, el vital líquido no les falla, pues aseguran que la pipa los abastece seguido y además sacan agua de una noria.

La vecina Gloria Montoya señala que hace poco metieron unos tubos para el agua potable, los cuales dijeron que iban directo a la Ciénega de Casal, pero al parecer no han terminado dicho trabajo; aun así, a los vecinos no parece afectarles tanto, pues sacan agua de una noria, y también una pipa les abastece sus tinacos y recipientes cada ocho días, de modo que no sufren porque les falte el vital líquido.

Además Gloria Montoya dice que a veces, cuando no hay agua en otras comunidades, la pipa que los abastece a ellos sí se tarda un poco más pero no tanto como para que les haga falta. Asimismo, otro servicio que, aseguran está funcionando muy bien, es el de recolección de basura, pues el camión recolector pasa todos los miércoles.

Los niños aprovechan para jugar en la cancha de la comunidad. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Hace poco empleados del Ayuntamiento anduvieron por aquel sector checando las lámparas, y algunas que se encontraban amoladas ya están funcionando bien; mientras que en el tema del camino que conduce a la comunidad, está en buenas condiciones en términos generales, pues hay tramos que sí están en mal estado, pero según los vecinos esto fue por el agua de las últimas lluvias, ya que sí anduvo la máquina raspando, pero en la salida del poblado sí corre mucha agua cuando llueve.

Yacochito cuenta con una cancha de basquetbol en el centro del poblado, donde los niños se divierten y juegan, pero de repente se llena de tierra y durante las lluvias se encharca el agua, lo que no los deja jugar a gusto.

Cabe mencionar que hace poco fue construido un gimnasio al aire libre para que las personas se activen físicamente, solamente le falta que éste sea oficialmente inaugurado.