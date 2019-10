En análisis, cambio o reelección en Cruz Roja

Angostura, Sinaloa.- Ímuris Jadriel Higuera Araujo asegura que su futuro es incierto al frente del Consejo Municipal de Cruz Roja Angostura, ya que su periodo administrativo terminó pero sigue desempeñando el cargo a petición de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien le solicitó apoyo para sacar adelante algunas tareas pendientes.

Higuera Araujo resalta que está esperando a ver qué pasa días más adelante, ya que hasta hoy no ha recibido alguna notificación por parte de la delegación estatal que le haga saber si se reelige en el cargo o si será sustituido.

“El periodo que comprende mi administración al frente del Consejo Municipal de Cruz Roja Angostura ya se cumplió y cuando eso sucedió platiqué con la señora alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y ella me dijo que siguiera en el puesto para que le echara la mano en sacar adelante algunas cosas, y pues ahí estamos en eso.

Como mi ciclo ya se acabó la permanencia en el puesto no depende directamente de mí, además que las condiciones en Cruz Roja, la verdad, no están muy fáciles que digamos y por tal motivo sí se cansa el caballo.

Las condiciones también dependerán de algunos detalles, pues no sé si por parte de la alcaldía digan que se den los cambios, pero hasta hoy a mí no me han notificado nada, yo ya estuve platicando con la presidenta municipal y no me comentó nada al respecto.

Reconozco que no me han propuesto para reelegirme en el cargo porque fui yo el que precisamente dije que mi administración ya se había terminado, pero la verdad no he platicado sobre este tema en lo corto con las personas correspondientes, sino que dije esto por allá cuando estábamos en la fecha de colecta.

Yo estoy a la orden y dispuesto al día que venga el cambio de presidente del Consejo de Cruz Roja Angostura o a dialogar sobre la reelección.

Cuando hablé con la alcaldesa sobre esto ella me pidió que le sugiriera a algunas personas, pero no lo he hecho debido a que si digo a alguien pues van a pensar mal, que es favoritismo y para evitar eso mejor que ellos escojan”, detalla Ímuris Higuera.