En análisis el cambio de ruta de los camiones de carga de las cribas en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- A petición de la ciudadanía, autoridades municipales de Mocorito, en coordinación con los concesionarios, están analizando cambiar la ruta tradicional que tienen los camiones de carga de las cribas, esto debido a que las pesadas unidades están causando daños al pavimento de las calles, además ponen en riesgo a las personas que abitan en los lugares por donde transitan y de paso generan molestias por el ruido, humo y otras situaciones que originan.

Eduardo Daniel Robles, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en Cabildo, detalla que los trabajos ya se están llevando a cabo en coordinación con el secretario del Ayuntamiento, Obras Públicas, Protección Civil y la dirección de Tránsito Municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Algunos de estos camiones que llevan el material pétreo de las cribas están pasando por los lugares donde hay viviendas en la cabecera y pues la idea es generarles rutas alternas para que ya no lo hagan. Entendemos que la Alameda está cerrada y la misma necesidad los obliga a andar por zonas habitadas pero no queremos que lo sigan haciendo para que no nos dañen el pavimento ni pongan en peligro a las personas”, informó.

Reveló que ya se tuvo una reunión en donde se presentó una planeación al respecto, pero habrá otra con los empresarios para externarles la idea y ver qué acuerdos se pueden tomar, ya que no quieren que sigan pasando por zonas habitadas por el riesgo que puedan implicar.

De igual manera, dijo que se les ha dicho a las empresas que por favor cumplan con la Ley de Tránsito, para que los camiones vayan bien cubiertos, ya que generan daños a los vehículos que van detrás cuando se les cae el material.

Leer más: Artesanos de Mocorito tendrán su casa en el Centro Histórico

“El planteamiento que traemos es que si es necesario que el Ayuntamiento, con su maquinaria, les tenga que mejorar la ruta alterna propuesta se va a hacer, ya tiene conocimiento de eso Obras Públicas, y consideramos que sí se va a necesitar rehabilitar cierta parte para que estos camiones no sufran daños, pues se trata de que cada una de las partes asumamos la responsabilidad que le corresponda”, explica Eduardo Daniel Robles.