En análisis el otorgamiento de permisos para fiestas en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La reapertura del parque La Alameda, en el río, del campo de girasoles y algunos otros espacios de Mocorito han ocasionado que Oficialía Mayor del Ayuntamiento, Protección Civil y Sector Salud analicen el tema de nuevamente empezar a otorgar permisos para la realización de eventos en salones de fiestas.

Ante esta situación, Abraham Camacho González, Oficial mayor, explica que todavía no hay algo en concreto y por lo tal aún no hay autorización para fiestas, todo sigue igual, pero están a la espera de que en los próximos días pudiera haber cambio de ideas.

"La verdad no nos hemos metido de lleno a ver este tema de los permisos porque ahorita estamos enfocados a los girasoles y a la Alameda, pero lo vamos analizar porque en Guamúchil ya se están dando bajo ciertas condiciones y pues desconozco por qué ahí sí y aquí todavía no, tal vez porque la gente no ha necesitado el servicio de algún club”, señaló el Oficial Mayor.

Por último, dijo que la vacunación da cierto respiro y confianza para reaperturar algunos espacios, pero no deben de descuidarse dado a que en comparación con la población que hay en Mocorito, la dosis que se aplicaron fue solo una perta, sin embargo, les queda claro que se tienen que adaptar a la nueva normalidad.

