En análisis la destitución del director de Seguridad Pública

Angostura, Sinaloa.- De manera enérgica y tomando la presidencia municipal de Angostura, los campesinos del ejido La Ilama exigen la destitución del director de Seguridad Pública, el Mayor, Sergio Lagunes Inclán, supuestamente porque está beneficiando con sus acciones al grupo de "Los Mayos" y del "Pitón" en el conflicto de las tierras que existe, a lo cual la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se comprometió a investigar todos los detalles para comprobar o desechar lo que dicen al respecto.

Montoya Martínez detalla que entiende la desesperación de este grupo de personas y el reclamo que hacen pero sólo el tribunal será quien resuelva a favor o en contra de ellos, pero eso sí, todos los involucrados merecen ser escuchados y se les apoye para llegar a una solución.

"Ellos me solicitan la destitución del Mayor Lagunes porque suponen ellos que él está a favor del otro grupo en conflicto, entonces en este tema lo que yo de manera personal negocié con ellos es que vamos a hacer un análisis de los hechos por los cuales este grupo de manifestantes lo culpan, se van a recabar evidencias y todas esas cosas, pero en este momento no se puede tomar una decisión de esta naturaleza por el sólo hecho de que unas personas vengan y me lo pidan, para eso necesitamos documentarnos a consideración bien del caso, es por ello que vamos a nombrar una Comisión de Seguridad dentro de Cabildo para que constate todo lo que se dice o en su caso lo deseche.

Yo he platicado con el Mayor Lagunes y creo que él a actuado con forme a derecho, pero aquí lo que pasa es que por una parte tenemos un documento del Ministerio Público (MP) que nos dice que le brindemos seguridad a los que van a entrar a sembrar las tierras, son cinco personas las que tienen esta medida de precaución y por el otro lado, el de los manifestantes, también hay un amparo que dicta un juez donde solicita que no sean desposeídos del campamento, pero aquí el tema que ellos argumentan es que por un lado nos los van a quitar del lugar pero sí les despojarán las 945 hectáreas, pues por el otro lado el documento sí establece eso.

Vamos a hacer una reunión con las dos dependencias que giraron esos oficios para aclarar el caso y en su caso también se abra una carpeta de investigación y al final de cuentas dictamine si se van a dejar de trabajar las tierras, porque si al final de cuentas el juicio saliera a favor de Sidronio Montoya Castro y todos los del campamento les convendría, porque dichas tierras ya estarían sembradas.

Yo les pido que guarden la compostura, la paciencia, no caer en enfrentamientos, ellos piden seguridad y nosotros tenemos la del municipio ahí, pero los manifestantes sienten que hay corrupción por parte del Mayor Lagunes y eso es lo que se va a investigar.

Si ellos desconfían de nuestros agentes pues también están los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, pero nadie quiere acercarse a la zona de conflicto porque en realidad no ha habido un problema mayor.

Nosotros como autoridad lo que queremos es darle la confianza a la gente de que no estamos ni de un lado ni del otro, y hasta hoy respaldamos lo que ha hecho el director de Seguridad Pública porque ha actuado con forme a derecho.

Los trabajos de siembra por parte de los grupos de "Los Mayos" y del "Pitón" siguen porque tienen un documento legal que los ampara, pero sí vamos a checar el detalle que las personas que lo están haciendo, lo hagan con el mayor respeto posible y no asistiendo en multitud, como queriendo amedrantar con eso.

El tomar la presidencia municipal no soluciona el conflicto, pero los entiendo, pero esta forma de presión no es necesaria porque yo siempre he estado abierta al diálogo, muestra de ello es que he ido al campamento, he dialogado con los dos grupos y lo que me toca es caminar por el medio para que esto tenga una pronta y justa solución, ya a habido algunas propuestas pero lamentablemente las negociaciones no se han concretado", explica la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.