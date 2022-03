En busca de un acceso seguro demuelen la bajada a la colonia Jobori, en Salvador Alvarado

Sinaloa.- Después que en la bajada de la carretera Guamúchil a Angostura, a altura de la colonia Jobori, en Salvador Alvarado, se haya suscitado incontables accidentes automovilísticos, el día de hoy el departamento de Obras Públicas, dirigido por José Ricardo Cruz Rocha, inició con la demolición de esta área, con en objetivo de que este espacio sea más seguro para el tránsito de los ciudadanos, una obra muy demandante, ya que los habitantes del lugar solicitaban continuamente que se diera una reparación a este tramo carretero.

Cruz Rocha señaló que los alvaradenses habían manifestado que en el lugar se encontraba un bordo muy pronunciado que los ponía en riesgo constante, porque no se tenía una buena visión de su alrededor, y por ello se encuentran trabajando en quitar esa superficie abultada, para que en su lugar haya un acceso viable y cómodo para ingresar o descender de la carretera Guamúchil-Angostura.

"Eso va a permitir que en el acceso ya no haya los incidentes que la sociedad ha dicho", señaló. Y aclaró que está obra se está realizando con los recursos del pago del predial, aunque no precisó la cantidad con la que se está solventando la obra, puesto que aún no se tiene clara la cifra.

En este punto aseguró que no se cuenta con un presupuesto para hacer este proyecto, por esto invitó a la sociedad efectuar sus pagos en tiempo y forma para que se puedan llevar a cabo este tipo de obras, que son cruciales para el desarrollo del municipio.

"Lo estamos solventando con los impuestos que se están obteniendo, con los prediales y permisos de construcción", manifestó

Señaló que se va a trabajar en el sitio a partir de este día y posiblemente hasta el lunes o martes se abrirá este acceso, esto para trabajar adecuadamente y dejar el sitio en buenas condiciones.

El funcionario expresó que se planean trabajar también en mejorar el acceso de la calle Inglaterra, no señaló cuando se iniciarán labores en este lugar, sin embargo, dijo que próximamente se verán trabajos en esa zona.