En busca del saldo blanco en este cierre de año

Guamúchil, Sinaloa.- Mandos policiacos de las diferentes corporaciones y autoridades municipales encabezadas por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez se dieron cita en la explanada de la presidencia para dar el banderazo de arranque del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, en Salvador Alvarado.

El objetivo principal de esta acción es lograr tener saldo blanco en este cierre de año y principios de 2018. En su mensaje, el capitán Daniel Torres Hernández, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal externo que el Ayuntamiento esta preocupado por el bienestar de la ciudadanía y los visitantes, por tal motivo este operativo durará desde diciembre hasta inicios de enero.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

Cabe resaltar que para garantizar la seguridad de las personas y los automovilistas participan en el operativo un total de 87 elementos de la Policía Municipal, 23 agentes de Tránsito, 60 hombres de Bomberos (divididos en tres turnos), 4 elementos de Protección Civil, 2 paramédicos de Cruz Roja, 4 agentes de la Policía Federal Preventiva, al igual que un buen numero de elementos de la Policía Militar y del 42 Batallón de Infantería, quienes harán constantemente rondines de seguridad en las diferentes colonias, comunidades y el centro de la ciudad.

Entre los objetivos principales que se pretenden lograr con este operativo esta el bienestar de las familias y los visitantes alvaradenses y, sobre todo, que no se presentes hechos que lamentar.

"Son muchas las recomendaciones para tener felices fiestas de año y próspero 2018, pero las resumiremos en tres puntos que son: si van a consumir bebidas embriagantes por favor tengan un conductor designado para que en todo momento se mantengan seguros, evitar la quema de juegos pirotécnicos, que principalmente se da en los niños, no poner en riesgo la integridad de los pequeños ni de la familia. Y el tercer punto es trasladarse con toda seguridad a diferentes lugares, ya sea a pie o en vehículo, pera evitar ser asaltado, no darle la oportunidad al ladrón, por eso no debemos ostentar lujosas alhajas, ni traer dinero de más en la bolsa", comenta el capitán Daniel Torres Hernández.

El primer cuadro de la ciudad ya esta siendo patrullado y vigilado a detalle. Debido a la gran afluencia de personas se requiere de mucho personal para garantizar la seguridad, por tal razón los agentes policíacos no tendrán descanso, pues son los días en que más se necesitan.