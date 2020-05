En colonia de Guamúchil sufren con el servicio del agua potable

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Solidaridad, en Guamúchil, aseguran que dicho lugar es tranquilo, además que la mayoría de los servicios públicos están en óptimas condiciones, pero donde sí hacen un llamado es en el servicio es en el agua potable, pues, según comentan, les muy poco del vital líquido, pues le hace falta presión a la tubería.

El señor Martín Carrillo argumenta que la colonia Solidaridad ha progresado mucho en las últimas Administraciones, pues cada presidente municipal ha aportado algo bueno a su desarrollo, muestra de ello es que ya cuenta con algunas calles pavimentadas.

Además, asegura que donde sí ha faltado un poco de atención es en los espacios recreativos, pues esta colonia no cuenta con una cancha de usos múltiples donde niños y jóvenes, incluso hasta algunos adultos, puedan practicar el deporte de su preferencia; tampoco hay algún gimnasio al aire libre donde ejercitarse.

Al servicio de agua potable le hace falta mayor presión para que alcance a subir a los tinacos. / Fotografía: EL DEBATE

“La verdad, la colonia está bien en la mayoría de los servicios, pues hay buen alumbrado público, la recolección de basura es aceptable, el camión pasa los días que le corresponde; además, el drenaje no ha fallado, tampoco se miran fugas de agua potable. Pero sí queremos que, por favor, el vital líquido tenga más presión, para que alcance a subir a los tinacos, ya que nos llega muy poquito solamente pero, gracias a Dios, nunca ha dejado de haber agua”.

Además, hay ruta de camión y los transportes están bien; algunos son nuevos y cuentan con aire acondicionado.

“Aquí se vive muy a gusto, pero, claro, es como todo, ya que hay días en que los jóvenes sí se alborotan, pero afortunadamente no hacen desmanes; andan en las motos por las calles, pero hasta ahí, sin afectar a nadie, aquí ya todos están aplacados. Las calles que no tienen pavimento en estos momentos están bien, transitables porque Obras Públicas se ha preocupado por mandar la máquina y arreglarlas, además que casi no se levanta polvo porque los carros mejor andan por donde está lo pavimentado y van y topan con el panteón”, expresa el señor Martín Carrillo.





