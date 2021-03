En comunidad de Salvador Alvarado piden a las autoridades mejorar las calles

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes del ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, demandan a las autoridades la urgente reparación de calles de todo el poblado, ya que éstas se encuentran en malas condiciones y causan un dolor de cabeza a los habitantes.

Al respecto, el vecino José Montoya comentó que son muchas las piedras y hoyos que tienen que pasar los carros, ocasionando que se golpeen mucho, por lo que mencionó que sería muy importante que se les diera un mantenimiento correcto.

Además de contar con este problema, también dio a conocer que la mayoría de las luminarias no funcionan, dejando a la comunidad en total oscuridad por la noche. “Es muy rara la lámpara que funciona, y la verdad sí se necesitan, porque se pone muy a oscuras y no nos damos cuenta si hay algún animal que nos pueda hacer daño, ojalá que las autoridades, a quien le corresponda, venga y se dé una vuelta para estos rumbos para que se dé cuenta que muchas no sirven y las arreglen”, dijo.

Por otro lado, en cuanto a los otros servicios públicos, señaló que con el mejor que cuentan es con el del agua potable, así como el camión recolector de basura, que se encarga de estar pasando los días viernes.

El señor José Montoya dijo que el drenaje hasta el momento no les ha causado problemas, sin embargo, en tiempo de lluvias se vuelve una problemática. Para finalizar el habitante de La Escalera comentó que también haría falta más seguridad.

