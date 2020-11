En contra de posponer el cambio en Pequeña Propiedad de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El conocido productor Raúl Inzunza, quien aspira a la presidencia de la Pequeña Propiedad en Salvador Alvarado, hizo oficial su postulación y además estalló contra el actual dirigente, esto al querer posponer el proceso de cambio de administración hasta el mes de enero, según por motivos de la pandemia.

El agricultor manifestó ante los medios de comunicación que esperaban y saliera la convocatoria en días pasados dado a que desde octubre terminó el periodo de Víctor Juan Pablo Inzunza Montoya y ya cuentan con la anuencia de la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz para llevar a cabo el cambio con todos los protocolos sanitarios al respecto, pero tal cosa no sucedió, incluso la propuesta es que el proceso de renovación de dirigencia se lleve a cabo hasta el próximo mes de enero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La verdad no hay alguna solución concreta, yo veo que hay mucha frialdad en esto y pues no sé cuál es el fondo de esta negativa a convocar porque el cambio se tiene que dar.

Platiqué hace unos días con Eduardo Ariguela, quien es el presidente de nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, y me dice que los cambios se tienen que dar ya porque posiblemente en febrero también se tenga que dar el cambio en la federación y para entonces deben de estar cambiados todas las secciones municipales, esto también lo recalca Melchor Godoy, entonces pues como se va a postergar esta elección.

No me explico por qué la cerrazón de Víctor Juan Pablo, querrá continuar en el puesto o está tratando de beneficiar a algún grupo, pues se nota muy bien que la intención es alargar este proceso, la razón habría que preguntársela a él pero la realidad es que es una persona que en momentos se pone muy violento, grosero y altanero, así lo hizo con mi persona el sábado, después de la junta de consejo, cosa que yo no le he dado lugar pero pues aguanté todo lo que me dijo porque no me voy a bajar a su nivel.

Yo le pido a mis seguidores que tengamos paciencia o si ellos deciden presionamos de otra manera, estoy a lo que me diga la gente", resalta Raúl Inzunza, aspirante a la presidencia de la Pequeña Propiedad.