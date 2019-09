En crecimiento el embarazo en adolescentes

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de concientizar a las jovencitas de secundaria, preparatoria y universidad sobre los riesgos y efectos negativos que corren al tener un embarazo a prematura edad, el Instituto Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Angostura lleva a cabo el foro denominado "Vive tu Vida antes de Crear una Nueva".

Miriam Rocío Castro García, directora del Immujeres, detalla que lamentablemente este problema en el municipio sí es alarmante, y lo peor es que el número de casos va en aumento, por tal motivo se han puesto como tarea reducir los índices existentes en Angostura, pues tan solo en el paso mes de mayo se presentaron 161 embarazos, de los cuales 39 eran mujeres menores de edad, lo que representa aproximadamente un 24 por ciento.

El embarazo en mujeres adolescentes es un tema que nos alarma debido a que cada vez va en crecimiento, de hecho México ocupa los primeros lugares en esto".

"El rango de jovencitas que quedan embarazadas está entre los 15 y 19 años y ya estamos trabajando fuerte para sensibilizar a los adolescentes sobre los efectos negativos que tiene esto en ellos, que conozcan las consecuencias.

Lo que estamos buscando es conocer las causas para trabajar de manera centrada y lograr mejores resultados, dar en el punto para bajar los índices y porque no erradicar el problema. Los números que tenemos sí nos preocupan porque Angostura es un municipio chico. El tener un embarazo a temprana edad sin duda es muy negativo para la mujer, tanto para su salud como para su situación económica y proyectos que tenga de estudios y en la vida.

Reconocemos que un hijo no es una carga para las personas, no lo vemos así, pero tenerlo a los 15 años sin duda no es la edad adecuada para ellas, por eso utilizamos el eslogan Vive Tu Vida antes de Crear una Nueva, cuyo objetivo es que las muchachas estudien, se preparen y asií puedan contribuir con el desarrollo del municipio", manifiesta Miriam Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.