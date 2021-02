En deterioro la imagen turística de la avenida Ferrocarril en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Regidora del PRD en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado lamenta el deterioro en que se encuentra la emblemática avenida turística Ferrocarril, pues desafortunadamente se abandonó poniendo de pretexto la pandemia y por lo tal hoy requiere de una buena rehabilitación para que nuevamente todo el espacio sea atractivo para los visitantes.

Luz Cita Vizcarra manifiesta que ya tocó este tema en una sesión de Cabildo y la respuesta de la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz fue que la el Instituto Municipal de Cultura ya estaba haciendo una valoración y trabajando en el presupuesto requerido para retocar los murales.

“La verdad es que está muy baja la guardia, la calle Ferrocarril cayó en el abandono y eso no puede ser debido a que es un espacio emblemático de la ciudad y de las cosas turísticas que proyecta el municipio, más ahora que Mocorito tiene sus girasoles y dentro de los tours que llegarán al Pueblo Mágico también está contemplado la visita a la Ferrocarril, al Museo Pedro Infante, Museo Regional y al mirador de la presa”, indicó la funcionaria.

Asimismo, dijo que la gente que irá a visitar Guamúchil y específicamente la calle de Pedro Infante, desafortunadamente se encontrarán con algo deteriorado y abandonado. De igual manera, dio a conocer que ya habló con la encargada de turismo, informando que es posible que lleguen a Guamúchil más de 25 autobuses que estarán visitando los girasoles de Mocorito.

“Además, yo he estado proponiendo mucho que a la calle Ferrocarril también se le meta diferentes negocios, no hay problema si son ambulantes, ya que si el turista se quiere comer una nieve no hay donde, igual sucede con algún antojito, un agua fresca o cualquier otra cosa no hay. Se camina de punta a punta no encontramos ese plus comercial que debería de tener una calle turística”, dijo.

Agregó que en su momento, Carlo Mario Ortiz Sánchez decía que se iba a abrir la casa donde vivió Pedro infante con el objetivo de vender diferentes souvenirs como llaveros, tazas, camisetas, etc. Sin embargo, ya no se le ha dado seguimiento y todo ha quedado solamente en palabras.

“A mí sí me gustaría que todo eso se retomara y se hiciera, reconocemos que con la pandemia todo se vino a la baja, pero ya gente ya está saliendo más, con sus debidas precauciones ya no se detiene, estamos aprendiendo a vivir con esto, ya que la vida continúa y por lo tal debemos de darle seguimiento a estos proyectos”, comenta la regidora del Sol Azteca, Luz Cita Vizcarra.