En duda padres de familia de Salvador Alvarado para que sus hijos vuelvan a clases

Guamúchil, Sinaloa.- Con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 varios planteles educativos optaron por dar clases presenciales, y las demás instituciones prefirieron seguir con las clases en línea. El regreso a las aulas era algo que estaba en una balanza, por no saber realmente si era un ambiente seguro para los estudiantes de Salvador Alvarado.

Varios padres de familia al enterarse que en otros municipios, como Guasave, alumnos dieron positivo por Covid-19, los puso en alerta ante un posible regreso a las aulas escolares, porque es un inmenso riesgo para ellos, y aunque muchos planteles educativos cuentan con las medidas pertinentes, eso no los hace mantener la seguridad que los educandos no se enfermen.

Camerina Gutiérrez, madre de familia de dos estudiantes, uno del nivel preparatoria y el otro de nivel secundaria, manifiesta no sentirse muy segura que sus hijos regresen a las aulas, por los casos recientes de los contagios de algunos alumnos de los municipios de Guasave y Navolato, los cuales ya se encontraban yendo a sus escuelas.

“Yo, como madre de familia, prefiero batallar con ellos en clases en línea que exponerlos a un contagio yendo a las escuelas, aun así tenga las medidas necesarias que las instituciones de salud mencionan, eso para mí no es seguridad alguna de que mis hijos no se puedan contagiar de coronavirus y lo traigan a mi hogar”, comentó.

Por otro lado, Perla María Muñoz indica que para ella “lo más seguro es que los alumnos sigan tomando clases virtuales a través de una plataforma, donde los maestros estén en contacto continuo con los alumnos, pero sin necesidad que asistan a las instituciones educativas, pues es más el riesgo de un contagio así porque los alumnos no harán caso, los más pequeños, de mantener siempre el cubrebocas y usar gel antibacterial, así como tener la sana distancia entre los alumnos y maestro. Cuestión que pone alerta a todos los padres de familia, pues recientemente salió la noticia que alumnos de unas instituciones educativas que iban a clases presenciales salieron positivos a Covid y yo como madre de familia no quiero que mis hijos se me vayan a enfermar”.

Por último, Georgina López manifiesta que desde un principio, cuando los maestros mencionaron que un posible regreso a clases presenciales sería una opción, ella se negó rotundamente, pues con la nueva ola de esta pandemia está atacando a los más jóvenes, cuestión que lo que pasó en los otros municipios vino a corroborar la información y opinión que ella tenía, la cual sigue sosteniendo que ella no manda ni mandará a sus pequeños hasta que sea realmente seguro asistir.