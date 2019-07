En duda peligrosidad de ejercer profesión de abogados

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque a nivel nacional se registran cinco casos de asesinato de abogados, hasta el momento en Sinaloa no se han presentado casos. La comunidad difiere en la percepción de inseguridad que prevalece. Mientras que unos manifiestan no sentir temor, para otros la abogacía sigue siendo una profesión de alto riesgo.

De acuerdo a las opiniones recabadas con los defensores de tres asociaciones de abogados de Salvador Alvarado, la percepción sobre inseguridad difiere. Algunos manifiestan no sentir temor, dijeron que no hay preocupación ni riesgo por ejercer la labor en el municipio, mientras que otros expusieron un clima de riesgo. Además de que la comunidad ahora está más comunicada y al tanto de lo que sucede como medida de protección, y no ha habido casos de inseguridad que indiquen un contexto de peligro, expuso el abogado Refugio Camacho.

Por su parte, la abogada Aurora Zamudio León opinó que: “A pesar del sistema de inseguridad que se vive en el país, no he tenido ningún contratiempo, gracias a Dios. Los años que tengo litigando han sido pacíficamente, por lo tanto no hay temor, ya que nunca he sido molestada por hacer mi trabajo”.

Pero para el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado, la abogacía sigue siendo una profesión de riesgo y muestra de ello son los cinco casos de abogados que han sido asesinados este año en el país. Expone que ésta es una actividad de riesgo, debido al índice de inseguridad que se registra.

“Tenemos 7 mil 242 homicidios a nivel nacional, lo que representa un 10 por ciento de aumento. Afortunadamente Sinaloa salió de los estados que mayor índice de homicidios dolosos, violentos, se cometen en el país, por tanto, nuestra profesión es de alto riesgo. Estamos temerosos, sí hay riesgo. En el año 2017 fue asesinado un colega, Miguel Sánchez Morán, de Mazatlán. Se esclareció el crimen, pero no en todos los casos encontramos justicia para todos los compañeros”.

Los abogados realizan este día su celebración. En ese marco exigen justicia y con contundencia el esclarecimiento de crímenes en el gremio.